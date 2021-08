Paris Saint-Germain heeft Lionel Messi woensdag gepresenteerd als nieuwe aanwinst. De Argentijn tekende dinsdagavond al een contract voor twee jaar met een optie voor nog een seizoen bij de Franse sterrenploeg en begint in Parijs aan zijn leven na FC Barcelona.

Messi arriveerde dinsdag onder grote belangstelling van pers en publiek in Parijs. Hij doorstond met succes de medische keuring, waarna de formaliteiten werden afgerond met een handtekening onder het contract.

Woensdag gaf Messi, die met rugnummer 30 gaat spelen, een persconferentie in het Parc des Princes. Buiten hadden zich duizenden supporters verzameld om een glimp van de sterspeler op te vangen.

Messi was transfervrij nadat zijn contract bij Barcelona op 1 juli was afgelopen en hij met de club geen overeenstemming had bereikt over een nieuwe verbintenis. De Argentijn kwam in 2000 als dertienjarige jeugdspeler naar Catalonië.

Mogelijk kan Messi zaterdag in een thuiswedstrijd tegen Strasbourg zijn debuut maken voor PSG, al heeft hij sinds de finale van de Copa América op 11 juli (1-0-zege op Brazilië) geen wedstrijd meer gespeeld en nauwelijks getraind. PSG begon het nieuwe Ligue 1-seizoen afgelopen weekend met een moeizame 1-2-zege op Troyes.

PSG hoopt met Messi eindelijk Champions League te winnen

De zesvoudig winnaar van de Gouden Bal is de vierde topaankoop die gratis wordt opgehaald door PSG. Eerder deze zomer hoefden de Parijzenaars ook al geen transfersom te betalen voor Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos en Gianluigi Donnarumma.

PSG wil met Messi eindelijk de Champions League bijzetten in de prijzenkast, iets wat de laatste jaren steevast mislukte. De Argentijn won de 'cup met de grote oren' al vier keer met Barcelona.

Afgelopen seizoen werden de Fransen in de halve finales van het belangrijkste Europese clubtoernooi uitgeschakeld door Manchester City. In de achtste finales had PSG nog het Barcelona van Messi naar huis gestuurd.