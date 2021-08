Harry Kane sluit naar eigen zeggen zaterdag aan bij de voorbereiding van Tottenham Hotspur op het nieuwe seizoen. De aanvalsleider ontbrak de afgelopen trainingen bij 'Spurs', maar ontkent dat hij wegbleef om een transfer te forceren.

Volgens Britse media had Kane zich maandag al op het trainingsveld van Tottenham moeten melden, maar bleef hij weg om een transfer naar Manchester City af te dwingen. De Engelse spits had vakantie sinds de verloren EK-finale tegen Italië op 11 juli.

De aanvaller zelf stelt dat de planning altijd al was dat hij zaterdag aansluit bij de oefensessies van 'Spurs'. "Het doet me pijn om te lezen dat sommigen mijn professionaliteit in twijfel trekken", aldus Kane in een verklaring die hij op Twitter zette.

Kane wil "niet verder ingaan op de situatie", maar benadrukt dat hij nooit heeft geweigerd om te trainen en dat ook nooit zou doen.

"Ik zou nooit iets doen om mijn relatie met de fans, die mij altijd onvoorwaardelijk gesteund hebben, in gevaar te brengen. Dat is altijd al zo geweest en dus ook nu nog het geval."

De 28-jarige Kane staat al enige tijd in de belangstelling van City, dat zo'n 100 miljoen pond (117 miljoen euro) voor hem zou overhebben. Donderdag gaf de regerend landskampioen een vergelijkbaar bedrag uit aan Jack Grealish, die overkomt van Aston Villa.