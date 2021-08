Ajax moet het zaterdag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV zonder Maarten Stekelenburg en Perr Schuurs stellen. De doelman en de verdediger zijn beiden niet fit genoeg, zo maakte Erik ten Hag vrijdag bekend op een persconferentie. De coach gaf ook prijs dat Steven Berghuis een basisplaats heeft.

Stekelenburg ontbrak afgelopen woensdag ook al in de oefenwedstrijd tegen Leeds United (4-0-zege) en is volgens Ten Hag niet 100 procent fit. Zijn plaats onder de lat zal worden ingenomen door Remko Pasveer, die daarmee zijn officiële debuut voor Ajax maakt.

Schuurs deed wel mee tegen Leeds United en maakte een van de vier doelpunten voor Ajax. Hij is echter niet fit genoeg om tegen PSV in actie te komen. Ook Antony, die met Brazilië actief is op de Olympische Spelen, is niet van de partij.

Daarentegen kan Ten Hag wel weer een beroep doen op Nicolás Tagliafico en Devyne Rensch. Beide verdedigers ontbraken tegen Leeds, maar zijn op tijd hersteld voor het duel om de Johan Cruijff Schaal.

Ook Edson Álvarez is weer inzetbaar. De Mexicaan was de afgelopen weken met zijn land actief op de Gold Cup en hervatte vrijdag de groepstraining bij Ajax. "Hij is dinsdag teruggekomen en kan morgen spelen", zei Ten Hag.

Dusan Tadic en Erik ten Hag tijdens de persconferentie van Ajax. Dusan Tadic en Erik ten Hag tijdens de persconferentie van Ajax. Foto: ANP

'Natuurlijk zijn wij de favoriet'

Ondanks het gemis van een aantal spelers ziet Ten Hag zijn ploeg als de favoriet in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. "De Johan Cruijff Schaal gaat tussen de kampioen en de bekerwinnaar. Dat zijn wij allebei, dus natuurlijk zijn wij de favoriet."

Volgens de coach is Ajax nog niet op het gewenste niveau. "We zijn nog niet waar we willen zijn, qua fysiek en inhoud. Afgelopen woensdag hebben we wel een goede stap voorwaarts gezet. We hebben Leeds in fases goed bij kunnen houden."

Desondanks maakt Ten Hag zich geen zorgen over de wedstrijd tegen PSV, dat de afgelopen weken een aantal keren indruk maakte in de voorrondes van de Champions League. De Eindhovenaren wonnen eenvoudig van Galatasaray en FC Midtjylland.

"Denk niet dat PSV heel veel verschilt ten opzichte van vorig seizoen, alleen in balbezit. In defensief opzicht doen ze nog steeds hetzelfde als vorig jaar. Maar ze hebben ook tegen ploegen gespeeld die niet zoals wij spelen. Wij gaan van onze eigen kracht uit."

De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal begint zaterdag om 20.00 uur in Amsterdam. Het duel zal ook in het teken staan van arbiter Björn Kuipers, die de laatste wedstrijd van zijn carrière fluit.