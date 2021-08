PSG-trainer Mauricio Pochettino vindt het "interessant" dat Lionel Messi is vrijgekomen na diens gedwongen vertrek bij FC Barcelona. Manchester City denkt voorlopig nog niet aan de Argentijnse stervoetballer.

Paris Saint-Germain en Manchester City worden in verschillende buitenlandse media genoemd als de nieuwe bestemming van Messi. Die moet na 21 jaar vertrekken bij FC Barcelona, omdat de club met het miljoenensalaris van de aanvaller niet kan voldoen aan de strenge financiële regels van La Liga.

PSG-trainer Pochettino stond de media vrijdag te woord in de aanloop naar de start van de Ligue 1, maar de Argentijn kreeg op zijn persconferentie voornamelijk vragen over Messi. Ondanks verwoede pogingen kon hij het gespreksonderwerp niet uit de weg gaan.

"We richten ons op de start van het seizoen", antwoordde Pochettino op de vraag of hij Messi wil binnenhalen. "De club werkt hard aan versterkingen voor het nieuwe seizoen. We weten wat er gisteren is gebeurd. Maar onze aandacht gaat volledig uit naar de openingswedstrijd tegen Troyes."

"Meer dan zijn positie is een speler van zijn kaliber interessant. De club werkt aan verschillende opties en oplossingen. Of ik met Messi heb gesproken, zoals Engelse media melden? Ik heb niet met Engelse media gesproken. Ik denk niet dat zijn eventuele komst een vertrek van Kylian Mbappé zou veroorzaken."

PSG-trainer Mauricio Pochettino vindt Lionel Messi een "interessante" speler. PSG-trainer Mauricio Pochettino vindt Lionel Messi een "interessante" speler. Foto: Pro Shots

Guardiola veegt hereniging van tafel

In tegenstelling tot zijn collega bij Paris Saint-Germain veegde Josep Guardiola een hereniging met Messi bij Manchester City van tafel. De twee werkten van 2008 en 2012 samen bij FC Barcelona en vierden grote successen, waaronder drie landskampioenschappen en twee Champions League-titels.

"We denken er niet aan om Messi vast te leggen, absoluut niet", aldus Guardiola in de aanloop naar de strijd van zaterdag met Leicester City om de Community Shield. "Na de transfer van Jack Grealish (voor 117 miljoen euro, red.) hebben we deze transferperiode al zo'n 47 miljoen euro uitgegeven, als je de verkochte spelers meerekent."

"Het was voor iedereen een verrassing, net als voor mij", vervolgde Guardiola over het vertrek van Messi. "De president was duidelijk waarom hij moet vertrekken. Ik heb niet met Lionel of de president gesproken, dus ik weet niet wat er precies is gebeurd."

"Als fan ben ik ongelooflijk dankbaar dat ik de beste speler aller tijden heb kunnen zien. Hij heeft prijzen gewonnen voor Barcelona en mij geholpen aan een plek bij Bayern München en vervolgens Manchester City. Hij heeft iets unieks neergezet."

"Ik wil hem hier bedanken dat hij Barcelona naar een hoger niveau heeft gebracht. Hij heeft met zijn maten een decennium lang het voetbal gedomineerd. Ik wens hem het beste voor de rest van zijn carrière."