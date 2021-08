PSV zal zaterdag in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax vermoedelijk niet in de sterkst mogelijke opstelling spelen. Trainer Roger Schmidt vindt de voorronde van de Champions League belangrijker.

"De wedstrijd tegen Ajax is belangrijk, want we kunnen een mooie prijs winnen", zei trainer Roger Schmidt vrijdag op een persconferentie in Eindhoven. "Maar de wedstrijd van dinsdag is belangrijker voor ons."

Dinsdag speelt PSV in Denemarken de return tegen FC Midtjylland in de voorronde van de Champions League. Bij een goede afloop nemen de Eindhovenaren het in de play-offs op tegen Benfica of Spartak Moskou om een plaats in het lucratieve hoofdtoernooi van de Champions League.

PSV maakt een sterke indruk dit seizoen, met overtuigende overwinningen in de voorronde van de Champions League op Galatasaray (5-1, 1-2) en FC Midtjylland (3-0).

"Ik kijk altijd voor elke wedstrijd wat de beste opstelling is voor dat duel", zei Schmidt. "We hebben de mogelijkheid om vijf keer te wisselen, dat speelt ook mee."

De Duitse coach zal in elk geval niet elf andere spelers opstellen dan hij afgelopen dinsdag tegen Midtjylland deed. "Nee, dat zullen we niet doen. We bekijken wat het beste is voor elke speler."

PSV mist alleen Thomas tegen Ajax

Aanvoerder Marco van Ginkel zei klaar te zijn om te spelen, maar weet nog niet of de trainer hem opstelt. "We hebben al drie jaar geen prijs gewonnen, dit is een mooie kans voor ons", aldus Van Ginkel.

"Ajax is vorig jaar met meer dan tien punten voorsprong kampioen geworden. We hebben nu een mooie gelegenheid om te zien hoe we ervoor staan."

PSV beschikt over een nagenoeg fitte selectie. Alleen middenvelder Ryan Thomas is niet inzetbaar in de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen.

De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal begint zaterdag om 20.00 uur in Amsterdam. Het duel zal ook in het teken staan van arbiter Björn Kuipers, die de laatste wedstrijd van zijn carrière fluit.