FC Twente heeft de voorhoede vrijdag versterkt met Dimitris Limnios. De Griekse spits wordt voor een seizoen gehuurd van Bundesliga-club 1. FC Köln, met optie tot koop.

De 23-jarige Limnios speelde tussen 2017 en 2020 voor PAOK. De vleugelspeler kwam in 112 officiële wedstrijden tien keer tot scoren voor de Griekse topclub en leverde veertien assists, waarna hij naar FC Köln vertrok. In Duitsland kwam de zestienvoudig international afgelopen seizoen slechtst tot dertien optredens.

"Ik kijk er ontzettend naar uit om bij FC Twente aan de slag te gaan en in dit mooie stadion te spelen", zegt Limnios. "Van Lazaros Lamprou en Kingsley Ehizibue, twee goede vrienden, heb ik al veel verhalen over FC Twente gehoord. Met name Lazaros is heel enthousiast over de club, ondanks dat hij niet zo veel wedstrijden bij FC Twente heeft gespeeld."

FC Twente moest op zoek naar een nieuwe vleugelspeler vanwege de zware knieblessure van Jody Lukoki. De oud-speler van Ajax, SC Cambuur en PEC Zwolle maakte deze zomer juist de overstap naar Enschede. Ook de van PEC overgekomen Virgil Misidjan is voorlopig nog niet inzetbaar door blessureleed.

"Dimitris is een snelle buitenspeler met een goed rechterbeen, die ook op links prima uit de voeten kan", zegt technisch directeur Jan Streuer van FC Twente. "Door de langdurige blessure van Lukoki en de voorlopige afwezigheid van Misidjan is zijn komst zeer gewenst."

FC Twente, dat de voorhoede eind juli ook al versterkte met spits Ricky van Wolfswinkel, begint het nieuwe seizoen in de Eredivisie volgende week zaterdag met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (aftrap 20.00 uur).