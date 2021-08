De spelersgroep van Suriname heeft vrijdag in een open brief zijn onvrede over het ontslag van Dean Gorré geuit. De bondscoach en zijn volledige staf werden vorige week op straat gezet.

"Wij willen heel duidelijk benadrukken dat er geen enkel overleg heeft plaatsgevonden of informatie is gedeeld met de spelersgroep", schrijven de spelers in de open brief. "De gehele selectie staat pal achter trainer Gorré!"

"Het ontslag van een trainer hoort bij het vak, maar waar het bij ons om gaat is de onduidelijkheid waarom de keuze is gemaakt om tot dit besluit te komen."

Gorré was drie jaar lang bondscoach van Suriname. Deze zomer werd de ploeg uitgeschakeld in de groepsfase van de Gold Cup.

Spelers ontevreden over werkomstandigheden

Naast het ontslag van de bondscoach zijn de spelers ook verbolgen over de gebrekkige omstandigheden op de Gold Cup. Ze klagen onder meer over een gebrek aan trainingsvelden en medische begeleiding, slechte hotels en te weinig kleding. Het voedsel in het hotel was zo slecht dat veel spelers zelf op zoek gingen naar maaltijden.

Tot onvrede van de spelers werden door het bestuur van de bond na de eerste verloren groepswedstrijd tegen Jamaica al vliegtickets voor de terugreis geboekt. "Met nog twee wedstrijden in het vooruitzicht was er totaal geen geloof in het bereiken van de volgende ronde."