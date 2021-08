Het vertrek van Lionel Messi bij FC Barcelona leidt tot verdrietige gezichten in Camp Nou. Door de belabberde financiële situatie kon de Spaanse club de sterspeler geen nieuw contract aanbieden.

Donderdagavond werd bekend dat de 34-jarige Messi na 21 jaar transfervrij vertrekt bij FC Barcelona. De aangescherpte financiële fairplayregels van de Spaanse competitie staan niet toe dat de club meer geld aan salarissen uitgeeft dan dat er binnenkomt.

De club van trainer Ronald Koeman en Oranje-internationals Frenkie de Jong en Memphis Depay is zwaar getroffen door de coronacrisis. Volgens Spaanse media liep de schuldenlast op tot 1,1 miljard euro. Clubvoorzitter Joan Laporta gaf vrijdagochtend een persconferentie om het vertrek van Messi toe te lichten.

"Momenteel bedragen de totale salariskosten van de club 110 procent van de jaarlijkse inkomsten", zegt Laporta. "We hebben daardoor geen marge, de regels van La Liga staan niet toe dat we meer geld aan salarissen uitgeven."

Messi wilde voor vijf jaar bijtekenen

Laporta werd in maart voor de tweede maal verkozen als voorzitter van de Catalaanse club. Eerder had de 59-jarige bestuurder 'Barça' tussen 2003 en 2010 onder zijn hoede.

"Sinds mijn terugkeer was ik op de hoogte van dit probleem. Maar de huidige cijfers zijn nog slechter dan de negatiefste voorspelling", legde Laporta uit. "Daardoor is de schuld hoger dan we hadden ingeschat."

Laporta benadrukte dat de club en Messi graag een nieuwe overeenkomst hadden getekend, maar dat dit door de financiële regels onmogelijk was. Messi had volgens de voorzitter voor vijf jaar kunnen bijtekenen en zou hij evenveel gaan verdienen als de afgelopen twee jaar.

'Messi heeft andere aanbiedingen

Dat plan werd niet goedgekeurd door de Spaanse bond, en Laporta legt zich neer bij dat oordeel. "Als je alle emoties opzijzet en kijkt naar de kille cijfers, dan is Leo's vertrek de enige optie", zei Laporta.

De suggestie van een journalist dat de Spaanse bond voor een sterspeler als Messi een uitzondering zou kunnen maken, werd door Laporta weggewuifd. "Zelfs zonder Messi zitten we boven de salarislimiet. La Liga vraagt ons om de regels te gehoorzamen, wat logisch is."

"Natuurlijk had La Liga ook graag Messi behouden. Maar er zijn ook andere clubs die verlangen dat de regels worden toegepast zonder uitzonderingen. Het is simpel, maar tegelijkertijd pijnlijk."

Het afscheid van de sterspeler valt Laporta zwaar. "Hij is de beste speler ter wereld, heeft de club heel veel moois gebracht en hij verdient het allerbeste. Ik ben verdrietig, maar ik ben er ook van overtuigd dat dit het beste voor de club is."

Laporta sluit uit dat er de komende weken alsnog een overeenkomst wordt gesloten met de zesvoudig Wereldvoetballer van het Jaar. "Ik wil geen valse hoop geven. Messi heeft andere aanbiedingen. Voor de club breekt een nieuw tijdperk aan."