Guus Til geniet met volle teugen van zijn start bij Feyenoord. De aanvallende middenvelder leidde de Rotterdammers donderdag met twee doelpunten naar de zege op FC Luzern (0-3) in de derde voorronde van de Conference League, nadat hij ook al drie keer had gescoord tegen FC Drita. Toch wil hij met beide benen op de grond blijven staan.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

"Ik heb ook wat kansen gemist", aldus Til na afloop voor de camera van Feyenoord TV. "Maar ik krijg er zóveel, omdat we zóveel kansen creëerden in de afgelopen twee wedstrijden. Dat er dan vijf in vliegen, is heel mooi natuurlijk. Maar ik hoop niet dat het bij vijf blijft. Ik wil gewoon doorgaan en niet naast mijn schoenen lopen."

De 23-jarige Til, die door Feyenoord tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van het Russische Spartak Moskou, nam de ploeg van trainer Arne Slot tegen FC Luzern bij de hand met de 0-1 en 0-2. Vooral de eerste treffer was fraai. Hij volleerde de bal hard in de verre hoek.

"Ik ben altijd rond de penaltystip te vinden als we via de zijkanten doorkomen", zei Til. "Ik liep voor mijn tegenstander. Als ik 'm zou krijgen, wist ik dat het een schot op doel zou komen. Maar hij speelde 'm iets hoger, dus de controle was wat moeilijker. Hij kwam alleen zo lekker, ik kon 'm lekker afronden."

Guus Til is het middelpunt van de feestvreugde na zijn doelpunten tegen FC Luzern. Guus Til is het middelpunt van de feestvreugde na zijn doelpunten tegen FC Luzern. Foto: ANP

'Het is nog niet gelopen'

Ondanks de royale overwinning wenste Til ook kritisch te zijn. "De 0-3 had veel eerder kunnen vallen", vond hij. "We kwamen er een paar keer zo goed uit en dan belonen we onszelf niet. Dat is ontzettend jammer." De 0-3 viel alsnog in de slotfase via Luis Sinisterra, na een blunder van de doelman van FC Luzern.

Ook Til viel op dat Feyenoord het betrekkelijk makkelijker had met FC Luzern dan met FC Drita. Tegen de Kosovaarse club kwam Feyenoord in de return van de vorige voorronde zelfs op een 1-2-achterstand.

"Dit is een beter resultaat dan vorige week tegen Drita. Drita voetbalde heel anders en zakte helemaal in. Deze jongens wilden anders voetballen en nu konden we op de helft van de tegenstander de bal veroveren. Dat is waar onze kracht ligt."

"Maar we nemen de return bloedserieus", refereerde Til aan de wedstrijd van volgende week donderdag in de eigen Kuip. "Het is nog niet gelopen. Het gaat om 180 minuten, niet om 90. Volgende week moeten we er gewoon weer staan en knallen."