FC Barcelona maakte donderdag bekend dat Lionel Messi na 21 jaar definitief vertrekt bij de Catalaanse club. De Argentijn won niet alleen alle denkbare hoofdprijzen en individuele prijzen, maar brak ook een karrenvracht aan records.

Doelpunten

Messi verlaat FC Barcelona na 778 officiële duels voor de club. Daarin was hij goed voor 672 doelpunten en 305 assists. De linkspoot scoorde 474 keer in de Spaanse competitie, 70 keer in het Spaanse bekertoernooi en 120 keer in de Champions League.

Daarnaast vestigde Messi een hoop records met al zijn doelpunten:

Meeste goals voor FC Barcelona: 672

Meeste goals in één kalenderjaar: 91 (2012)

(2012) Meeste goals in één seizoen: 73 (2011/2012)

(2011/2012) Meeste goals in één La Liga-seizoen: 50 (2011/2012)

(2011/2012) Meeste goals uit vrije trappen in La Liga: 38

Meeste goals in La Liga: 474

Meeste assists in La Liga: 217

Meeste hattricks in La Liga: 36

Meeste goals in El Clásico: 26

Enige speler met minstens 40 goals in tien achtereenvolgende seizoenen

goals in tien achtereenvolgende seizoenen Jongste speler met 100 goals in La Liga en de Champions League

Lionel Messi viert een van zijn 672 goals voor FC Barcelona. Lionel Messi viert een van zijn 672 goals voor FC Barcelona. Foto: ANP

Prijzen

De 34-jarige Messi won met FC Barcelona 34 hoofdprijzen: 10 landstitels, 4 Champions Leagues, 7 Spaanse bekers, 7 Spaanse supercups, 3 Europese Super Cups en 3 wereldtitels voor clubs.

Ook individueel was Messi uiterst succesvol: 6 keer de Ballon d'Or, 1 keer Wereldvoetballer van het Jaar, 3 keer Europees voetballer van het Jaar, 6 keer de Gouden Schoen, 8 keer topscorer van La Liga en 6 keer topscorer van de Champions League.

Met al zijn gewonnen prijzen heeft Messi ook de nodige records op zijn naam staan:

Meeste Ballon d'Ors: 6

Meeste prijzen met één club: 34

Vaakst uitgeroepen tot beste speler in La Liga: 11

Meeste La Liga-titels als niet-Spanjaard: 10

Enige voetballer die Laureus World Sports Awards wint (2020)

Enige speler die Ballon d'Or, FIFA World Player, Pichichi Trophy en Gouden Schoen in één seizoen wint

Messi veroverde in april met de Copa del Rey zijn laatste prijs met FC Barcelona. Messi veroverde in april met de Copa del Rey zijn laatste prijs met FC Barcelona. Foto: Getty Images

Andere statistieken

Messi is met al zijn doelpunten en wedstrijden voor FC Barcelona niet alleen de speler met de meeste duels en treffers voor de club. Hij heeft nog een stuk meer bijzondere statistieken op zijn naam staan. Een overzicht: