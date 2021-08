Na maanden van onduidelijkheid en speculaties maakte FC Barcelona donderdag verrassend bekend dat Lionel Messi definitief vertrekt. De clubloze Argentijn wilde blijven en er lag al een akkoord over een contract tot medio 2026, maar de Catalanen kunnen de deal niet rondkrijgen. Dit is waarom.

FC Barcelona verkeert in grote financiële problemen. Het Spaanse Marca meldde begin dit jaar dat de club van trainer Ronald Koeman een schuld van ruim 1 miljard euro heeft en dat betekent dat Barcelona creatief moet zijn op de transfermarkt. Het is geen toeval dat FC Barcelona met Memphis Depay, Sergio Agüero en Eric García vooral transfervrije spelers strikte en dat de club een serieuze poging deed om de destijds eveneens transfervrije Georginio Wijnaldum te halen.

Competitieorganisator La Liga hanteert een salarislimiet. Om ondanks de schuldenlast aan de financiële regels te blijven voldoen, moet Barcelona het salarisbudget ten opzichte van vorig jaar met zo'n 200 miljoen euro terugbrengen. Grootverdiener Messi had het er volgens Spaanse media voor over om veel in te leveren - zijn salaris zou naar verluidt minimaal gehalveerd worden - maar zelfs dat was niet genoeg voor groen licht. Ook andere creatieve constructies bleken niet genoeg.

FC Barcelona kreeg het nog niet voor elkaar om dure spelers te verkopen. Om ruimte te maken voor Messi, was het voor Barcelona in ieder geval zaak om spelers met een fors salaris van de hand te doen. Spaanse media speculeerden de afgelopen maanden regelmatig over een vertrek van spelers als Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé en Philippe Coutinho, maar het dure drietal werd (nog) niet verkocht en drukt nog altijd op het salarishuis.

Lionel Messi wilde bij FC Barcelona blijven, maar moet op zoek naar een nieuwe club. Foto: Getty Images

Barcelona heeft geen medewerking van La Liga

La Liga-baas Javier Tebas geeft (vooralsnog) geen krimp. Voorzitter Joan Laporta hoopte misschien dat La Liga over het hart zou strijken, maar ook voor een voetballegende als Messi wordt geen uitzondering gemaakt. "Ik weet zeker dat hij bij Barcelona wil blijven. Maar ik zal geen oogje dichtknijpen omdat het Messi is. Dat kan gewoon niet", zei Tebas een maand geleden bij Radio Marca.

Verschillende media, waaronder de BBC, suggereren dat de verklaring van FC Barcelona over Messi een gewaagde tactische zet is. La Liga kondigde onlangs een lucratieve deal met investeringsmaatschappij CVC aan, die FC Barcelona naar verluidt 235 miljoen euro kan opleveren.

De Catalanen moeten dan wel afstand doen van de Super League, waar ze net als competitiegenoot Real Madrid en Juventus nog altijd voorstander van zijn. Door nu het vertrek van Messi aan te kondigen, zou Laporta de deal van La Liga met CVC onder druk willen zetten. Een competitie zonder een van de beste spelers ter wereld is financieel gezien immers minder interessant. Vooralsnog lijkt het er echter gewoon op dat Messi zijn laatste wedstrijd voor Barcelona gespeeld heeft.