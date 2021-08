Vitesse-trainer Thomas Letsch nam zijn spelers donderdag in bescherming na het teleurstellende gelijkspel tegen Dundalk. In de derde voorronde van de Conference League kwam Vitesse niet verder dan 2-2 tegen de nummer zeven uit Ierland.

"We begonnen goed, maar daarna werd het al snel slechter", analyseerde Letsch bij RTL7. "In de rust heb ik tegen mijn team gezegd om te gaan jagen op een tweede doelpunt, maar in plaatsen daarvan kregen we juist doelpunten tegen."

"Het mag duidelijk zijn dat dit niet het resultaat is waar we op hoopten, maar we zijn pas halverwege. Aan de instelling van mijn spelers lag het niet. We hebben heel veel kansen gecreëerd, alleen dan moeten we die natuurlijk wel afmaken."

Vitesse kwam in de eerste helft via Matús Bero op voorsprong in Arnhem. De thuisploeg kreeg voor rust al goede mogelijkheden om de score veel verder uit te bouwen, maar liet dat na. In de tweede helft pakte Dundalk met twee treffers in tien minuten brutaal de leiding. Loïs Opende voorkwam vlak voor tijd een nederlaag voor Vitesse.

'Het gaat niet alleen om Tannane'

Bij Vitesse begon Oussama Tannane, afgelopen seizoen een van de smaakmakers in Arnhem, op de bank. De aanvallende middenvelder was niet fit toen hij terugkwam van vakantie en is nog niet in staat om een volledige wedstrijd te spelen.

Letsch wilde Tannane, die halverwege de tweede helft inviel, niet publiekelijk afvallen. "Het gaat niet alleen om hem", vervolgde de Duitse coach. "Een speler als Tannane is altijd bruikbaar voor ons. Maar ik heb een goede ploeg tot mijn beschikking en op dit moment vind ik het beter om hem op deze manier te gebruiken."

De return van het tweeluik volgt volgende week donderdag in Dublin. Bij winst volgt waarschijnlijk een tweeluik met Anderlecht, dat ruim won van KF Laçi uit Albanië (0-3).