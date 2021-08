Feyenoord-coach Arne Slot is blij dat het spel van zijn ploeg in de met 0-3 gewonnen heenwedstrijd tegen FC Luzern in de derde voorronde van de Conference League flink is verbeterd ten opzichte van het tweeluik met FC Drita. De 42-jarige trainer waakt echter voor euforie.

"Het spel was een stuk beter dan vorige week en de week daarvoor", concludeerde Slot bij ESPN. "We moeten niet gelijk de polonaise gaan lopen, maar het verschil tussen de duels met Drita en deze wedstrijd was groot."

"Dat kwam ook door de tegenstander, die veel meer risico nam in de opbouw", vervolgde de 42-jarige trainer. "Hierdoor kregen we wat meer ruimte. Maar we verloren ook minder de bal dan tegen Drita. De uitvoering was beter, we maakten minder technische fouten en het oogde fris en fit."

Feyenoord kwam in Luzern al na negen minuten op voorsprong via Guus Til, die een half uur later opnieuw trefzeker was. In de slotfase zorgde Luis Sinisterra voor het derde doelpunt na een blunder van doelman Vaso Vasic.

Slot wil echter niet te hard van stapel lopen na de probleemloze zege. "We moeten niet overdrijven. Het is heel fijn dat we deze wedstrijd hebben gewonnen, maar ik heb niet de illusie dat we dit elke week gaan zien. We zijn tot heel goed voetbal in staat, maar het vreemde was dat ik dat tot nu toe alleen op de training had gezien."

Slot lovend over aanwinst Trauner

Slot was ook zeer te spreken over het optreden van aanwinst Gernot Trauner, die centraal in de verdediging zijn officiële debuut voor Feyenoord maakte. "Hij speelde een uitstekende wedstrijd. Hij was rustig en comfortabel aan de bal, maar hij had ook in verdedigende zin een aantal heel goede ingrepen."

Dankzij de overwinning in Luzern heeft Feyenoord een riante uitgangspositie voor de return van volgende week donderdag in De Kuip. Mocht de ploeg van Slot het tweeluik met de Zwitsers winnen, dan moet er nog een voorronde overleefd worden om het hoofdtoernooi van de Conference League te bereiken.

In de eventuele laatste voorronde neemt Feyenoord het op tegen de winnaar van het tweeluik tussen het Zweedse IF Elsborg en Velez Mostar uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd tussen die ploegen eindigde in Zweden in 1-1.