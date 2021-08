Feyenoord heeft de heenwedstrijd tegen FC Luzern in de derde voorronde van de Conference League eenvoudig gewonnen. De ploeg van coach Arne Slot was dankzij twee doelpunten van Guus Til en een blunder van de Luzern-doelman met 0-3 te sterk voor de Zwitsers.

Til opende al in de negende minuut de score voor Feyenoord. Een half uur later was de enkelvoudig Oranje-international opnieuw trefzeker. In de slotfase zorgde Luis Sinisterra voor de 0-3 na een blunder van Luzern-doelman Vaso Vasic.

Vorige week leidde Til zijn ploeg met een hattrick ook al naar de zege tegen het Kosovaarse FC Drita (3-2). In de negentigste minuut van dat duel maakte hij het beslissende doelpunt, waardoor de Rotterdammers zich ternauwernood voor de derde voorronde plaatsten.

Dankzij de overwinning in Luzern heeft Feyenoord een riante uitgangspositie voor de return van volgende week donderdag in De Kuip. Mocht de ploeg van Slot het tweeluik met de Zwitsers winnen, dan moet er nog een voorronde overleefd worden om het hoofdtoernooi van de Conference League te bereiken.

In de eventuele laatste voorronde neemt Feyenoord het op tegen de winnaar van het tweeluik tussen het Zweedse IF Elsborg en Velez Mostar uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd tussen die ploegen eindigde in Zweden in 1-1.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de blunder van FC Luzern-doelman Vaso Vasic te bekijken.

Feyenoord al na negen minuten op voorsprong

In de Swissporarena ging Feyenoord, waarbij Gernot Trauner zijn officiële debuut maakte, uitstekend van start en bij de eerste grote kans was het meteen raak. Til kreeg de bal in het zestienmetergebied aangespeeld door Luis Sinisterra en schoot de bal in vrijstaande positie in de linkerhoek.

De bezoekers bleven ook daarna de bovenliggende partij in de eerste helft, al hadden ze moeite om een gaatje in de Zwitserse defensie te vinden. In de 39e minuut lukte dat wel: Til vond het doel uit een rebound, nadat Vasic een afstandsschot van Alireza Jahanbakhsh niet onder controle had gekregen.

In de tweede helft ging Feyenoord op dezelfde voet verder, al duurde het tot de 71e minuut tot er weer gevaar werd gesticht. Een afstandsschot van Bryan Linssen verdween net naast het doel en een poging van Sinisterra ging over.

In de 84e minuut kwamen de Rotterdammers wel voor de derde keer tot scoren. Ze kregen daarbij de hulp van doelman Vasic, die de bal in de voeten van Sinisterra speelde. De Colombiaan omspeelde de keeper vervolgens en tikte eenvoudig binnen. Daar bleef het uiteindelijk bij in Luzern, waar oud-Feyenoorder Jordy Wehrmann na rust inviel bij de thuisploeg.