Manchester City heeft zich donderdag versterkt met Jack Grealish. De Engelse middenvelder wordt voor een recordbedrag van zo'n 117 miljoen euro overgenomen van Aston Villa.

Met dat bedrag is het Britse transferrecord gebroken. Het oude record was de overgang van Paul Pogba, die in het seizoen 2016/2017 voor 105 miljoen euro de overstap maakte van Juventus naar Manchester United.

De 25-jarige Grealish tekende in Manchester een contract voor zes jaar. Hij zou bij zijn nieuwe club 270.000 euro per week gaan verdienen.

Grealish kwam sinds 2012 uit voor Aston Villa, dat hem in 2013/2014 verhuurde aan League One-club Notts County. Voor de ploeg uit Birmingham speelde hij in acht seizoenen 213 wedstrijden. Daarin maakte de twaalfvoudig international 32 doelpunten en was hij goed voor 43 assists.

Grealish speelde mee in EK-finale

Afgelopen seizoen was Grealish zes keer trefzeker voor Aston Villa en leverde hij tien assists. Hij maakte ook deel uit van de Engelse selectie die op het afgelopen EK de finale haalde. De aanvallende middenvelder stond eenmaal in de basis en viel vier keer in, waaronder in de verloren eindstrijd tegen Italië.

Grealish is de tweede versterking voor Manchester City deze zomer. Eerder legde de Engelse kampioen doelman Scott Carson, die al enkele jaren op huurbasis uitkwam, definitief vast.

Manchester City begint komende zaterdag aan het nieuwe seizoen met de strijd om het Community Shield tegen Leicester City. Op 15 augustus gaat voor de ploeg van manager Josep Guardiola de competitie van start met een uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur.