Vitesse is donderdag in de derde voorronde van de Conference League matig begonnen aan het tweeluik met Dundalk. De Arnhemmers speelden in stadion GelreDome nipt met 2-2 gelijk tegen de huidige nummer zeven van Ierland.

Vitesse kwam via Matús Bero in de eerste helft op voorsprong. De Ieren scoorden na rust echter twee keer in tien minuten en pakten zo verrassend de leiding. Een treffer van Loïs Openda zorgde er vlak voor tijd voor dat Vitesse niet met een nederlaag van het veld stapte.

De 21-jarige Openda eiste niet alleen met zijn goal een hoofdrol op in de slotfase. De aanvaller werd twee minuten na zijn doelpunt met rood van het veld gestuurd wegens natrappen.

Bij Vitesse, dat met name in de eerste helft een legio aan kansen kreeg om de voorsprong uit te bouwen, begon Oussame Tannane op de bank. De aanvallende middenvelder was niet volledig fit en kwam pas halverwege de tweede helft het veld in.

Voor Vitesse was de ontmoeting met Dundalk de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. De return is volgende week donderdag in Dublin. Mocht Vitesse Dundalk verslaan, dan volgt waarschijnlijk een tweeluik met Anderlecht, dat ruim won van KF Laçi uit Albanië (0-3).

Ook Feyenoord komt donderdag in actie in de derde voorronde van de Conference League. De Rotterdammers zijn om 20.30 uur begonnen aan de uitwedstrijd tegen het Zwitserse FC Luzern.