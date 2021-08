Lionel Messi vertrekt na 21 jaar definitief bij FC Barcelona. De Spaanse topclub meldt donderdag in een verklaring dat beide partijen er niet in slaagden om het nieuwe contract rond te maken.

Volgens Barcelona lukt het door de financiële situatie en de reglementen van La Liga niet om de onderhandelingen over een nieuw contract voor de 34-jarige Messi tot een goed einde te brengen.

"Als gevolg van deze situatie blijft Messi niet bij FC Barcelona. Beide partijen betreuren het ten zeerste dat de wensen van de speler en de club niet kunnen worden ingewilligd", schrijft de club in de verklaring.

Het contract van Messi bij Barcelona liep op 1 juli af, waardoor hij dus transfervrij is. Het is nog onbekend wat de volgende club van de aanvaller wordt, al toonde Paris Saint-Germain eerder deze zomer lange tijd interesse in zijn diensten.

Barcelona was al behoorlijk lang bezig met een eventuele nieuwe verbintenis van de sterspeler, maar kreeg dat steeds niet rond vanwege de slechte financiële situatie. Begin dit jaar had de club een schuld van ruim 1,1 miljard euro en zou het op de rand van een faillissement hebben gestaan.

Messi heeft verschillende records op zijn naam staan

Messi tekende in 2000 als dertienjarige zijn eerste contract bij Barcelona en groeide in Spanje uit tot een van de beste voetballers aller tijden. Hij heeft verschillende records op zijn naam staan. Zo is hij met 672 officiële goals de topscorer aller tijden van Barcelona en is hij de speler met de meeste duels ooit voor de 26-voudig landskampioen van Spanje: 778.

Dat laatste record leek Messi nog mis te lopen doordat hij vorig jaar een vertrekwens had ingediend bij toenmalig voorzitter Josep Maria Bartomeu, met wie hij een slechte relatie had. Bartomeu hield Messi na een lang juridisch gevecht echter aan zijn contract, waardoor hij afgelopen seizoen alsnog het shirt van Barcelona droeg.

Het vertrek van Messi is een stevige domper voor trainer Ronald Koeman. De Nederlandse coach zag dat de club zich eerder deze zomer wel versterkte met onder anderen Memphis Depay en Sergio Agüero, die beiden transfervrij overkwamen.