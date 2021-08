Feyenoord begint donderdag met nieuweling Gernot Trauner aan de heenwedstrijd tegen FC Luzern in de derde voorronde van de Conference League. De Oostenrijker krijgt in de verdediging de voorkeur boven Leroy Fer.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

Trauner, die vorige maand overkwam van het Oostenrijkse LASK, maakte afgelopen zondag in de oefenwedstrijd tegen ADO Den Haag (1-1) zijn officieuze debuut voor Feyenoord. Vorige week was hij in de return tegen het Kosovaarse FC Drita (3-2-zege) nog niet speelgerechtigd.

In de eerste wedstrijd tegen Luzern vormt Trauner het centrale verdedigingsduo met Marcos Senesi. Fer begint op de bank in Zwitserland.

Ten opzichte van het duel met Drita voert trainer Arne Slot verder geen wijzigingen door in zijn opstelling. Dat betekent dat Bryan Linssen in de spits staat en Guus Til, die tegen ADO in de punt van de aanval stond, weer op het middenveld begint.

Bij Luzern is er geen basisplaats voor Jordy Wehrmann. De middenvelder, die eerder deze zomer de overstap maakte van Feyenoord naar de Zwitserse club, begint op de bank. Holger Badstuber, die jarenlang voor Bayern München speelde, staat wel aan de aftrap bij de thuisploeg.

De wedstrijd tussen FC Luzern en Feyenoord gaat om 20.30 uur van start in de Swissporarena. De return in De Kuip is volgende week donderdag. Mochten de Rotterdammers het tweeluik met Luzern winnen, dan moeten ze nog een voorronde overleven om het hoofdtoernooi te bereiken.

Opstelling Luzern: Vasic; Farkas, Badstuber, Burch, Frydek; Ndiaye, Gentner, Schulz, Ugrinic; Sorgic, Tasar.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökçü, Til; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra.