Zowel Vitesse als Feyenoord treft een tegenstander die al de nodige ervaring heeft met Nederlandse clubs. Dundalk stuitte in het verleden al eens op DOS, PSV en Ajax in verschillende toernooien. In 2016/2017 troffen de Ieren nog AZ in de groepfase van de Europa League.



Luzern werd in het seizoen 1989/1990 uitgeschakeld door PSV in de eerste ronde van de Europacup I en in 2010/2011 door FC Utrecht in de derde voorronde van de Europa League.