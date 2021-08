Robin Polley maakt de overstap van ADO Den Haag naar Heracles Almelo. De 22-jarige geboren Rotterdammer tekende donderdag een contract voor drie jaar, met een optie op nog een seizoen. Enkele uren later bevestigde ADO de komst van Thomas Verheydt.

Polley speelde sinds 2018 voor ADO, dat afgelopen seizoen degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie, maar kwam tot slechts twee wedstrijden in de Eredivisie. De afgelopen twee seizoenen werd hij uitgeleend aan FC Dordrecht.

De veelzijdige Polley, die meestal als rechtsback speelt, hoopt bij Heracles structureel Eredivisie-wedstrijden te gaan spelen. "Toen ik hier kwam, heb ik een goed gesprek gehad met Frank Wormuth en Tim Gilissen. Er ligt een plan voor me klaar waar ik me goed bij voel."

Technisch directeur Gilissen, die eerder deze zomer al Bilal Basaçikoglu, Ruben Roosken, Nikolai Laursen, Robin Jalving en Alessandro Damen naar Almelo haalde, hoopt dat Polley zich bij Heracles verder ontwikkelt.

"We hebben hem met het oog op de toekomst gehaald. Hij heeft volgens ons interessante voorwaarden om bij ons door te groeien en een volgende stap in zijn carrière te zetten."

Polley is de zoon van Prince Polley, die in de jaren tachtig en negentig uitkwam voor onder meer Sparta, FC Twente, sc Heerenveen en Excelsior. Hoewel hij in Rotterdam werd geboren, koos Polley in 2019 ervoor om net als zijn vader voor Ghana uit te komen. Sindsdien speelde hij als jeugdinternational vier interlands.

Verheydt keert na negen jaar terug bij ADO

Tegenover het vertrek van Polley staat voor ADO de komst van Verheydt. De 29-jarige spits komt transfervrij over van Almere City FC en tekent een contract voor drie jaar in Den Haag.

Verheydt doorliep van 2004 tot 2011 de jeugdopleiding bij ADO, maar speelde geen enkele wedstrijd in de hoofdmacht. Via de amateursclubs Jodan Boys, Scheveningen en IJsselmeervogels maakte hij in 2015 bij MVV Maastricht alsnog zijn debuut in het profvoetbal.

Na een avontuur bij de Engelse League Two-club Crawley Town speelde Verheydt voor Go Ahead Eagles en sinds medio 2019 voor Almere City. Bij de Flevolanders scoorde de geboren Hagenaar dertig keer in 54 wedstrijden.

ADO begint vrijdag aan het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie met een thuiswedstrijd tegen Jong Ajax.