Frenkie de Jong heeft woensdagavond in de oefenwedstrijd van FC Barcelona tegen Red Bull Salzburg een spierblessure opgelopen. De middenvelder kampt met een verrekking in zijn rechterbeen, maakte de club donderdag bekend.

Het is niet duidelijk hoelang het herstel van de middenvelder in beslag gaat nemen. De oefenwedstrijd van zondag tegen Juventus zal hij vrijwel zeker missen.

De Jong deed in de Red Bull Arena in Salzburg bijna de hele wedstrijd mee. Zeven minuten voor tijd haalde trainer Ronald Koeman hem naar de kant. Daar zag De Jong dat Barcelona door een doelpunt in de laatste minuut met 2-1 verloor.

De oud-Ajacied begint aan zijn derde seizoen bij FC Barcelona, waar hij vrijwel altijd verzekerd is van een basisplaats. In 66 competitieduels voor de Catalanen scoorde hij vijf keer.

Barcelona sluit zondag tegen Juventus de oefencampagne af. Een week later, op 15 augustus, begint de nummer drie van afgelopen seizoen aan de nieuwe competitie met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad.