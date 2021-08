Roda JC heeft twee dagen voor de start van het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie technisch directeur Jeffrey van As weggestuurd. Zijn functie binnen de club komt te vervallen vanwege een reorganisatie.

Ook algemeen directeur Martijn Wisman gaat weg, al zal hij nog tot het najaar aanblijven om zijn taken over te dragen. Voor Van As komt er per direct een einde aan zijn korte verblijf in Kerkrade. Hij trad pas in februari vorig jaar in dienst en had nog een doorlopend contract.

"Om de sportieve ambities overeind te houden zal de club het beschikbare budget herverdelen en waar mogelijk efficiënter inzetten", meldt Roda op de clubsite. "Daarbij is onder andere kritisch gekeken naar de interne organisatie, de rolverdelingen en de focus op talentontwikkeling. Roda heeft daardoor moeten besluiten de rol van technisch directeur te laten vervallen."

De 49-jarige Van As werkte eerder in een technische rol bij NAC Breda en ADO Den Haag. Voor die clubs kwam hij ook uit als speler, nadat hij zijn loopbaan was begonnen bij MVV.

Roda beleeft een onrustige aanloop naar het nieuwe seizoen. Deze zomer verlieten René Trost en Robert-Jan Lambrichts de raad van commissarissen uit onvrede met het functioneren van rvc-voorzitter Joop Janssen. Supporters van Roda eisen in een open brief (pdf) het vertrek van het bestuur.

Roda begint de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen De Graafschap. De Limburgers eindigden vorig seizoen als achtste in de Keuken Kampioen Divisie, om vervolgens uitgeschakeld te worden in de halve finales van de play-offs.