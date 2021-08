Elf mensen zijn sinds de EK-finale opgepakt wegens online racisme. Engeland verloor de eindstrijd op Wembley op 11 juli na strafschoppen van Italië.

Bukayo Saka, Jadon Sancho en Marcus Rashford (foto) misten in de strafschoppenserie voor Engeland. Het trio werd vervolgens slachtoffer van racisme op sociale media.

De UK Football Policing Unit (UKFPU), die zich bezighoudt met de aanpak van voetbalgerelateerde misdaden, ontving circa zeshonderd tips. Er werden 157 strafbare uitingen geregistreerd, waarvan er 123 van buiten Groot-Brittannië afkomstig waren.

"Er zijn mensen die denken dat ze zich achter hun socialemediaprofiel kunnen verschuilen en afschuwelijke berichten kunnen plaatsen", aldus UKFPU-directeur Mark Roberts. "Onze inspecteurs speuren proactief naar beledigende uitlatingen. Wanneer die als strafbaar worden beschouwd, dan worden degenen die ze hebben gepost opgepakt."

In Groot-Brittannië wordt de laatste tijd stevig opgetreden tegen online racisme. Alle profclubs besloten afgelopen seizoen gezamenlijk een weekend lang sociale media te mijden, om aandacht te vragen voor het probleem.

FA dringt aan op strengere regels voor sociale media

De racistische berichten na de EK-finale leidden tot verbolgen reacties van onder anderen prins William en premier Boris Johnson. De Engelse bond FA is tevreden met de verrichte arrestaties.

"We zullen geen enkele vorm van discriminatie tolereren en hopen dat deze arrestaties afschrikkend werken voor degenen die denken dat er geen gevolgen zijn voor hun online daden in de echte wereld", schrijft de FA in een verklaring.

De bond spreekt zijn dank uit aan de mensen die tips doorstuurden en de onderzoekers. "We zullen blijven samenwerken met spelers, fans en andere belanghebbenden om te zorgen dat we sterk kunnen blijven optreden tegen racisme."

"Daarnaast hopen we dat socialemediabedrijven beter actie ondernemen om beledigingen uit te roeien en overtreders te bannen van hun platform. En we dringen er bij de overheid op aan de bedrijven meer aansprakelijk te maken voor wat er op hun platform gebeurt."