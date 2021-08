Bij de resterende Europese wedstrijden in de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar wordt de VAR ingezet. De UEFA heeft daarvoor toestemming gekregen van wereldvoetbalbond FIFA, werd donderdag bekendgemaakt.

De plannen om de VAR in de WK-kwalificatie te gebruiken, liepen vertraging op door logistieke problemen. Daardoor zag het ernaar uit dat het systeem pas tijdens de play-offs in werking zou kunnen treden.

Het uitvoerend comité van de UEFA kwam vorige maand met het voornemen om het proces te vervroegen en kreeg daarvoor groen licht van de FIFA. Dat betekent dat vanaf de vierde speeldag begin september op alle Europese velden de VAR een oogje in het zeil zal houden.

Het Nederlands elftal beklaagde zich in maart nog over het ontbreken van een VAR én doellijntechnologie toen het zich benadeeld voelde bij enkele discutabele momenten in de met 4-2 verloren kwalificatiewedstrijd tegen Turkije. Het thuisspelende land mag zelf bepalen of doellijntechnologie wordt ingezet.

Oranje vervolgt de route richting het WK op 1 september met een uitwedstrijd tegen Noorwegen. Dat wordt het eerste duel van Louis van Gaal in zijn derde termijn als bondscoach.

Op het eindtoernooi in Qatar zal vanzelfsprekend bij alle wedstrijden de VAR worden ingezet. Dat gebeurde eerder ook bij het WK van 2018 in Rusland en het Europees kampioenschap van dit jaar.