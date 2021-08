Steven Berghuis kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA als Ajax-speler. De van aartsrivaal Feyenoord overgekomen aanvaller was woensdagavond positief verrast door de reacties van het publiek.

"Ik moet zeggen: het viel niet tegen", zei Berghuis na de oefenwedstrijd tegen Leeds United (4-0-zege) in gesprek met Ziggo Sport. "Uiteindelijk denk ik dat ik goed ben opgevangen, al probeerde ik er niet te veel op te letten. Ik had het ook wel begrepen als er emotie zou zijn onder de fans, maar ik was er zelf niet echt mee bezig."

De 29-jarige Berghuis kreeg een basisplek tegen Premier League-club Leeds United en maakte na de eerste helft plaats voor David Neres. De 28-voudig international van Oranje kon ondanks zijn jaren bij Feyenoord rekenen op waardering van het grootste gedeelte van het publiek.

Toch vindt Berghuis het soms lastig dat er nog altijd veel over zijn pikante overstap gesproken wordt. "Mensen hebben het er bijna elke dag over en daar kan je bijna niet op reageren. Sommige dingen kloppen niet, sommige dingen wel. Het gaat allemaal over jouw rug en heel Nederland kijkt mee, dat is soms best zwaar."

Steven Berghuis werd niet massaal uitgefloten tijdens zijn eerste wedstrijd als Ajax-speler in de Johan Cruijff ArenA. Foto: Pro Shots

'Voel aan alles dat ik me opnieuw moet bewijzen'

Ajax is voor Berghuis al zijn vijfde club in Nederland, nadat hij eerder onder contract stond bij FC Twente, VVV-Venlo, AZ en dus Feyenoord. In Amsterdam hoopt de linksbenige rechtsbuiten vooral nog meer uit zijn carrière te kunnen halen.

"Op mijn zestiende of zeventiende was ik nog amateurvoetballer en had ik een droom om prof te worden. Nu probeer ik er steeds meer uit te halen en ik voel aan alles dat ik me hier weer opnieuw moet bewijzen. Dat maakt me alleen maar een betere speler."

Berghuis kan zaterdag zijn officiële debuut maken, als Ajax het op eigen veld tegen PSV opneemt in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (aftrap 20.00 uur). "Ik ben fit genoeg om te starten. Dit is een moment om een prijs te pakken, dus ik kan niet wachten."