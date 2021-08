Louis van Gaal moet het Nederlands elftal zeven jaar na het geslaagde WK weer naar nieuwe successen leiden, maar de nieuwe bondscoach moet zich met zijn ploeg eerst nog wel zien te plaatsen voor de mondiale titelstrijd van 2022 in Qatar. Een overzicht van de route die Van Gaal en Oranje te wachten staat.

Van Gaal, die aan zijn derde termijn als bondscoach van het Nederlands elftal begint, moet zijn selectie binnen een maand klaarstomen voor de eerste WK-kwalificatieduels. Op 1 september wacht in Oslo de uitwedstrijd tegen Noorwegen, drie dagen later wacht in Eindhoven Montenegro en op 7 september is Turkije de opponent in Amsterdam.

Op dit moment bezet Oranje met zes punten uit drie wedstrijden de tweede plaats in groep G en gaat Turkije met zeven punten aan kop. Montenegro en Noorwegen staan ook op zes punten, maar staan lager dan Nederland vanwege een minder doelsaldo. Alleen de nummer één in de poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Qatar.

De nummers twee uit de tien verschillende groepen en de twee beste poulewinnaars uit de Nations League van 2020/2021 die buiten de top twee van hun WK-kwalificatiegroep vallen, doen aan de play-offs mee. De in totaal twaalf landen worden verdeeld in drie play-offpaden, die elk twee halve finales over één wedstrijd en één finale bevatten.

De thuisploegen in de play-offs worden bepaald door loting, waarbij de zes beste nummers twee geplaatst zijn en elkaar dus niet kunnen treffen. De winnaar van elk pad kwalificeert zich voor het WK van 2022.

Stand groep G na drie speelrondes 1. Turkije 3-7 (10-5)

2. Nederland 3-6 (11-4)

3. Montenegro 3-6 (6-3)

4. Noorwegen 3-6 (4-3)

5. Letland 3-1 (4-7)

6. Gibraltar 3-0 (1-14)

Oranje dreigt WK te missen bij nieuwe misstap

Mocht Nederland in de eerste wedstrijden onder Van Gaal punten verspelen tegen Noorwegen, Montenegro en/of Turkije, dan dreigt Oranje het WK te missen. Bij bijvoorbeeld een nederlaag in Oslo en winst van Turkije op Montenegro wordt het verschil met de Turken vier punten en dat met de Noren drie punten.

Van Gaal beseft dat zijn ploeg er over een kleine maand meteen moet staan. "Er is weinig tijd tot de eerstvolgende kwalificatiewedstrijden", aldus de 69-jarige trainer, die eerder van 2000 tot 2002 en van 2012 tot 2014 bondscoach was. "De focus gaat daarom meteen voor 100 procent op de spelers en de aanpak."

Op het EK waren Noorwegen en Montenegro echter niet van de partij en werd Turkije in de groepsfase puntloos uitgeschakeld. Wel verloor Oranje eind maart in Istanboel met 4-2 van Turkije, al kwam de ploeg van bondscoach Senol Günes een week later zelf niet verder dan 3-3 in Letland. Tussendoor wonnen de Turken overtuigend bij de Noren: 0-3.

Na de drie WK-kwalificatieduels in september staan twee wedstrijden tegen de zwakkere ploegen in groep G op het programma. Op 8 oktober speelt Oranje in Riga tegen Letland en drie dagen later volgt een thuisduel met dwergstaat Gibraltar in Rotterdam. De WK-kwalificatiereeks wordt afgesloten met een uitwedstrijd tegen Montenegro (13 november) en een thuiswedstrijd tegen Noorwegen (16 november).

Als het Nederlands elftal als tweede eindigt in groep G, speelt het op 24 of 25 maart 2022 de halve finale van de play-offs. Een eventuele finale, waarin een WK-ticket veiliggesteld kan worden, volgt op 28 of 29 maart. Het WK in Qatar staat van 21 november tot en met 18 december op het programma. Daarna loopt het contract van Van Gaal af.