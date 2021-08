Ajax heeft woensdag een goede generale beleefd voor de wedstrijd van zaterdag om de Johan Cruijff Schaal. Leeds United werd in Amsterdam met 4-0 verslagen.

Voor Steven Berghuis was het zijn eerste wedstrijd in de Johan Cruijff Arena sinds zijn veelbesproken overgang van Feyenoord. De aanvaller, die anderhalve week geleden al wel in actie kwam in het vriendschappelijke uitduel met Bayern München, werd door het overgrote deel van de 25 duizend supporters enthousiast onthaald.

Berghuis deed alleen de eerste helft mee en kwam daarin niet tot scoren. Dat lukte Davy Klaassen wel, die al in de tweede minuut een enorme verdedigingsfout bij Leeds United afstrafte.

Nog voor rust sloeg Ajax nog tweemaal toe. Verdediger Perr Schuurs scoorde na een half uur na goed doorzetten met een wippertje. In de 43e minuut maakte Ryan Gravenberch er met een geplaatst schot 3-0 van.

In de tweede helft kwam Leeds United, dat afgelopen seizoen als negende eindigde in de Premier League, iets beter voor de dag en raakte het via Patrick Bamford de paal. Toch was het slotakkoord voor Ajax toen Danilo, vorig seizoen nog verhuurd aan FC Twente, tekende voor de 4-0.

Ajax blijft ongeslagen in voorbereiding

Ajax sluit zo de voorbereiding ongeslagen af. Van Koninklijke HFC (6-0), SC Paderborn (4-1) en Anderlecht (2-0) werd gewonnen, de duels met Quick'20 (1-1), Bayern München (2-2) en RB Leipzig (1-1) eindigden in een gelijkspel.

Zaterdag wacht al de strijd om de eerste prijs van het seizoen. De regerend landskampioen en bekerwinnaar neemt het dan in eigen huis op tegen PSV, dat vorig seizoen tweede werd in de Eredivisie. De Eindhovenaren hebben ook aangetoond in vorm te zijn met sterke optredens tegen Galatasaray en FC Midtjylland in de voorronde van de Champions League.

De vraag is of Nicolás Tagliafico er zaterdag bij is. De Argentijnse linksback ontbrak tegen Leeds United wegens een lichte blessure. Antony ontbreekt sowieso omdat hij zaterdag met Brazilië de olympische voetbalfinale speelt tegen Spanje.