Vitesse-coach Thomas Letsch heeft alle vertrouwen in zijn ploeg in de aanloop naar de heenwedstrijd tegen Dundalk FC in de derde voorronde van de Conference League. De Arnhemmers spelen donderdag voor eigen publiek tegen de Ieren.

"De groep is er absoluut klaar voor", blikte Letsch woensdag vooruit op de wedstrijd tegen Dundalk. "Het was een voorbereiding met schommelende resultaten en veel wisselingen, maar we hebben in het laatste duel laten zien dat we op tijd op niveau zijn gekomen."

In die laatste wedstrijd in de voorbereiding won Vitesse vorige week met 2-1 van het Duitse VfL Bochum. De ploeg van Letsch verloor vijf van zijn acht oefenwedstrijden, waaronder ontmoetingen met Schalke 04 (3-2), het Belgische Lommel SK (0-1) en het Griekse AEK (1-3). Naast Bochum werd alleen OFI Kreta (2-1) verslagen.

Volgens Letsch is Dundalk een "typisch Ierse ploeg, die fysiek en defensief sterk is". "Het is een sterke tegenstander met genoeg individuele kwaliteiten, maar we zien het duel met vertrouwen tegemoet. We willen doorgaan."

Bij de wedstrijd in het GelreDome zitten voor het eerst sinds 321 dagen weer supporters op de tribunes. Het stadion mag voor twee derde gevuld worden. "Dat is natuurlijk prachtig", zegt aanvoerder Danilho Doekhi. "Het voelt ook echt als lang geleden. We kijken er enorm naar uit om onze supporters weer te zien. Hopelijk kunnen de Vitesse-fans ons een boost geven."

De heenwedstrijd tussen Vitesse en Dundalk begint donderdag om 19.00 uur in het GelreDome. De return wordt volgende donderdag in Dublin gespeeld. Mochten de Arnhemmers de Ieren verslaan, dan moeten ze nog een voorronde overleven om het hoofdtoernooi van de Conference League te bereiken.