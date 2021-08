De kans is groot dat PSV later deze maand met Benfica gaat strijden om een plaats in de groepsfase van de Champions League. Waar PSV dinsdag al thuis met 3-0 won van FC Midtjylland, was Benfica woensdag in Rusland met 0-2 te sterk voor Spartak Moskou.

De winnaars van beide dubbele ontmoetingen zijn aan elkaar gekoppeld in de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi. PSV en Benfica moeten volgende week nog wel eerst de return met goed gevolg doorstaan.

Mocht PSV de play-offs halen, dan begint het op 17 of 18 augustus met een uitwedstrijd. De return in eigen huis volgt een week later, op 24 of 25 augustus.

Benfica kwam in de Otkrytie Bank Arena in Moskou vroeg in de tweede helft op voorsprong door een treffer van Rafa Silva. De Braziliaan Gilberto maakte er een kwartier voor tijd 0-2 van.

Bij Spartak Moskou was er een basisplaats voor oud-PSV'er Jorrit Hendrix. Quincy Promes zat niet in de wedstrijdselectie. Aan Portugese zijde speelde oud-Ajacied Jan Vertonghen de hele wedstrijd mee.

PSV speelde in het verleden al zeven keer tegen Benfica, voor het laatst in het seizoen 2010/2011. De belangrijkste confrontatie tussen beide clubs was de Europacup I-finale van 1988. PSV verzekerde zich toen na penalty's van de belangrijkste prijs in de clubhistorie.