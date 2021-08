Memphis Depay en Frenkie de Jong hebben met FC Barcelona de eerste nederlaag in de voorbereiding op het nieuwe seizoen geleden. De ploeg van coach Ronald Koeman ging woensdag in Oostenrijk met 2-1 onderuit tegen Red Bull Salzburg. Hakim Ziyech en Steven Bergwijn speelden een hoofdrol in de derby tussen Chelsea en Tottenham Hotspur: 2-2.

Luka Sucic opende enkele minuten voor rust op schitterende wijze de score voor Salzburg. De achttienjarige Kroaat haalde vanaf zo'n 25 meter uit en schoot de bal in de linkerbovenhoek. Doelman Neto stond aan de grond genageld.

De 1-0 stond lang op het scorebord in de Red Bull Arena, maar zeven minuten voor tijd zorgde invaller Martin Braithwaite voor de gelijkmaker. De Deen werkte de bal met wat geluk binnen, nadat een schot van Sergiño Dest van richting werd veranderd door Red Bull-verdediger Oumar Solet.

Vlak voor tijd trok Salzburg alsnog aan het langste eind. Invaller Brendan Aaronson vond het doel van dichtbij uit een rebound en bezorgde de Oostenrijkers de overwinning.

Luka Sucic viert zijn openingstreffer voor Red Bull Salzburg. Luka Sucic viert zijn openingstreffer voor Red Bull Salzburg. Foto: Getty Images

Memphis sticht een aantal keer gevaar

Memphis speelde de hele wedstrijd mee bij Barcelona en stichtte een aantal keer gevaar. De aanvaller, die in de oefenduels met Girona en VfB Stuttgart tot scoren kwam, had het vizier tegen Salzburg niet op scherp staan. De Jong werd vijf minuten voor tijd gewisseld.

Barcelona had zijn vorige drie wedstrijden in de voorbereiding gewonnen. De Catalanen waren te sterk voor Gimnàstic de Tarragona (4-0), Girona (3-1) en VfB Stuttgart (0-3).

Op 15 augustus begint voor Barcelona het nieuwe seizoen in La Liga met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. Daarvoor staat komende zondag nog een oefenduel met Juventus, de strijd om de Trofeu Joan Gamper, op het programma.

Hakim Ziyech scoorde twee keer in het oefenduel van Chelsea. Hakim Ziyech scoorde twee keer in het oefenduel van Chelsea. Foto: ANP

Ziyech en Bergwijn scoren in Londense derby

Ziyech en Bergwijn waren op dreef in de Londense derby tussen Chelsea en Tottenham Hotspur. De oud-Ajacied zette de thuisclub in het oefenduel op Stamford Bridge op een 2-0 voorsprong, de voormalig PSV'er maakte er na de aansluitingsgoal van Lucas Moura 2-2 van.

Ziyech, die afgelopen seizoen onder trainer Thomas Tuchel niet vaak kon rekenen op een basisplaats, opende de score na een kwartier spelen na een knappe onderschepping van N'Golo Kanté. Met een diagonaal schot op aangeven van Marcos Alonso maakte Ziyech er vroeg in de tweede helft ook 2-0 van.

Een van richting veranderde inzet van Moura bracht Tottenham na een uur spelen terug in de wedstrijd. Tien minuten later zorgde Bergwijn, die een basisplaats had, met een schot door de benen van Chelsea-keeper Edouard Mendy voor de 2-2-eindstand.

Harry Kane ontbrak bij Tottenham Hotspur. De aanvaller lijkt op het punt te staan om een transfer naar Manchester City te maken.