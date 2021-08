Arne Slot is niet bang dat Feyenoord donderdag in de derde voorronde van de Conference League tegen FC Luzern net zo matig voor de dag gaat komen als vorige week tegen FC Drita. De trainer weet zeker dat zijn ploeg een signaal af gaat geven.

"Mensen gaan een beter Feyenoord zien dan afgelopen donderdag tegen FC Drita", belooft Slot woensdag op de persconferentie. "Criticasters zullen ook zeggen dat dat bijna niet anders kan. En daar moet ik ze wel een beetje gelijk in geven."

Feyenoord won in de tweede voorronde met de hakken over de sloot met 3-2 van de Kosovaarse opponent, nadat het uitduel in 0-0 was geëindigd. Dat de Rotterdammers zich wisten te plaatsen, was op basis van de return zelfs niet geheel verdiend te noemen.

"Het was toen zeker niet goed", erkent Slot. "We zijn een ronde verder gekomen, maar niet met het beste voetbal. Samen willen we nu in de komende wedstrijden een beter Feyenoord laten zien. Wat ik op trainingen zie, is goed."

Dat Feyenoord na het Europese optreden en ook na het tegenvallende oefenduel van afgelopen weekend tegen ADO Den Haag (1-1) veel kritiek kreeg, stoort Slot niet. "Dat is alleen maar goed, het bewijst dat we bij een grote club zitten."

Bryan Linssen en Arne Slot op de persconferentie. Bryan Linssen en Arne Slot op de persconferentie. Foto: ANP

Linssen verwacht aanvallende opponent

Aanvaller Bryan Linssen verwacht dat het publiek in de dubbele ontmoeting met FC Luzern aantrekkelijk voetbal te zien krijgt. Hij rekent erop dat de Zwitsers net als Feyenoord voor de aanval gaan kiezen.

"Ze verloren laatst met 4-3 van Young Boys. Dat zegt mij dat ze aanvallende kwaliteiten hebben", zegt de aanvaller, die naast Slot was aangeschoven bij de persconferentie. "Het is altijd fijn om te voetballen tegen een team dat hetzelfde wil."

Op welke positie Linssen donderdag zal opduiken, is ook voor hemzelf nog een raadsel. De als linksbuiten gehaalde speler werd in de voorbereiding ook als rechtsbuiten en spits ingezet.

"Ik heb de pech en het geluk dat ik voorin overal inzetbaar ben. Ik probeer overal zo hard mogelijk te werken."

Feyenoord begint donderdag met een wedstrijd in Zwitserland, een week later staat de return in Rotterdam op het programma. Bij winst wachten de play-offs, het voorportaal voor de groepsfase van de Conference League.