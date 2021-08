NEC heeft woensdag met Ali Akman een aanvaller aan de selectie toegevoegd. De jonge Turk komt op huurbasis over van Eintracht Frankfurt. Ook Fortuna Sittard versterkte de voorhoede door proefspeler Samy Baghdadi vast te leggen.

De negentienjarige Akman begon zijn loopbaan bij het Turkse Bursaspor en tekende begin dit jaar een contract tot medio 2025 bij Eintracht Frankfurt. Hij is nog overbodig bij de Bundesliga-club en mag dus één seizoen op huurbasis vertrekken.

"Ali Akman was al in beeld toen we nog in de Keuken Kampioen Divisie speelden", zegt technisch directeur Ted van Leeuwen. "Het viel ons op hoe hij als zeventienjarige spits overeind bleef in de zware Eerste Divisie van Turkije. Bovendien komt hij uit de opleiding van Bursaspor, dat door de jaren heen getalenteerde spitsen heeft afgeleverd. Enes Ünal is daar een voorbeeld van."

"Hij kwam op dezelfde leeftijd naar FC Twente als Ali nu naar NEC en er is een aantal overeenkomsten tussen beide spelers. Ze zijn zeer volwassen voor hun leeftijd, op en top professional en vergelijkbaar in het type spits. Een 'fox in the box', met een dodelijk schot in de benen en een winnaarsmentaliteit."

Akman is niet de eerste aanwinst voor promovendus NEC in de aanloop naar het nieuwe seizoen. Lasse Schöne, Ilias Bronkhorst, Mikkel Duelund, Magnus Mattsson, Danny Vukovic, Iván Márquez en Rodrigo Guth werden ook naar Nijmegen gehaald.

Proefspeler Baghdadi overtuigt Fortuna Sittard

Ook Fortuna Sittard voegde woensdag een aanvaller aan de selectie toe. Baghdadi was de afgelopen periode op proef bij de Limburgers en wist de technische staf genoeg te overtuigen om een tweejarig contract af te dwingen, met de optie op nog een seizoen.

De 24-jarige Baghdadi stond afgelopen seizoen onder contract bij het Franse RC Grasse, waar hij in acht wedstrijden zes keer scoorde. De Fransman deed onlangs al mee in de oefenwedstrijd van Fortuna tegen SV Straelen en leverde toen twee assists.

"Samy heeft in de afgelopen weken een goede indruk op ons achtergelaten, als voetballer en als mens", zegt technisch manager Sjoerd Ars. "Hij kan op meerdere plekken in de voorhoede uit de voeten. Het is een intelligente voetballer, die goed is in de combinaties en de juiste keuzes maakt aan de bal. Er zit nog voldoende rek in Samy en hij zou zomaar eens kunnen verrassen komend seizoen."

Het is de eerste keer dat Baghdadi buiten Frankrijk gaat spelen. "Ik kijk enorm uit naar mijn tijd bij Fortuna Sittard. Het begint al te kriebelen om binnenkort in het stadion te spelen voor onze eigen supporters."