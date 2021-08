Danny Blind is niet langer lid van de raad van commissarissen (rvc) van Ajax. De oud-verdediger wordt assistent van bondscoach Louis van Gaal bij het Nederlands elftal en stopt daarom bij de Amsterdammers.

"Wij willen de schijn van tegenstrijdig belang vermijden. Danny ook", zegt president-commissaris Leen Meijaard. "Hij zal de komende periode zijn functie als rvc-lid bij Ajax niet kunnen uitoefenen. Dat is jammer, want de inbreng van Danny wordt erg gewaardeerd."

De zestigjarige Blind trad in april 2018 toe tot de raad van commissarissen van Ajax, de club waarbij zijn zoon Daley die zomer terugkeerde. Hij volgde Theo van Duivenbode op, die in augustus 2017 opstapte uit onvrede met het technisch beleid.

Door het vertrek van Blind bestaat de rvc van Ajax nu louter uit mensen zonder voetbalachtergrond. Meijaard, Annette Mosman, Ernst Ligthart en Peter Mensing zullen de taken van Blind voorlopig waarnemen.

Blind bracht het grootste gedeelte van zijn spelersloopbaan door bij Ajax, waarmee hij vijf keer kampioen werd en in 1995 de Champions League won. Na zijn carrière was de 42-voudig international onder meer directeur spelerszaken, jeugdtrainer, hoofd jeugdopleiding, technisch directeur, assistent-trainer en hoofdtrainer van Ajax.

Tussen 2012 en 2017 was Blind al bij Oranje werkzaam. Eerst als assistent-trainer onder Van Gaal en Guus Hiddink en na het ontslag van Hiddink in de zomer van 2015 als bondscoach. In maart 2017 werd Blind vanwege de teleurstellende kwalificatiereeks voor het WK van 2018 ontslagen.