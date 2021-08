Louis van Gaal vindt het een grote eer dat hij voor de derde keer is aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 69-jarige Amsterdammer tekende woensdag een contract tot en met het WK 2022 bij de KNVB.

"Het Nederlands voetbal is mij altijd aan het hart gegaan en het bondscoachschap is in mijn ogen een sleutelpositie voor het verder brengen van ons voetbal. Bovendien beschouw ik het als een eer het Nederlands elftal te coachen", aldus Van Gaal, die eerder van 2000 tot 2002 en van 2012 tot 2014 bondscoach was.

Zijn derde termijn bij Oranje betekent ook dat Van Gaal na jaren terugkeert in de voetballerij. Na zijn ontslag bij Manchester United in mei 2016 vervulde hij geen officiële functie meer, al zei Van Gaal nooit stellig dat hij met pensioen was.

Bij het Nederlands elftal is Van Gaal de opvolger van Frank de Boer, die eind juni na het teleurstellend verlopen EK opstapte. Oranje plaatste zich voor de achtste finales door alle groepswedstrijden te winnen, maar verloor vervolgens in Boedapest met 2-0 van Tsjechië.

Van Gaal moet Oranje nu klaar zien te stomen voor de WK-kwalificatieduels die begin september al op het programma staan. Het Nederlands elftal, de huidige nummer twee in de poule, speelt dan duels met Noorwegen, Montenegro en Turkije. Alleen de nummer één in de groep plaatst zich rechtstreeks voor het WK 2022 in Qatar.

"Er is weinig tijd tot de eerstvolgende kwalificatiewedstrijden", beseft Van Gaal. "De focus gaat daarom meteen voor 100 procent op de spelers en de aanpak. Het is goed om weer terug te zijn in Zeist. Inmiddels heb ik al een aantal spelers gesproken en samen met de KNVB is de technische staf samengesteld. Ik kijk er enorm naar uit om met elkaar de klus te klaren."

Hoogma: 'Zochten een coach met uitzonderlijke kwaliteiten'

Van Gaal krijgt bij zijn klus assistentie van Danny Blind en Sparta Rotterdam-coach Henk Fraser, terwijl Frans Hoek terugkeert als keeperstrainer. Blind en Hoek waren er zeven jaar geleden ook bij toen Oranje onder leiding van Van Gaal als derde eindigde op het WK in Brazilië.

De eerste periode van Van Gaal bij Oranje verliep een stuk minder succesvol. Onder leiding van de oud-coach van onder meer Ajax, FC Barcelona AZ en Bayern München plaatste het Nederlands elftal zich niet voor het WK 2002 in Zuid-Korea en Japan.

Directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma van de KNVB zegt dat de keuze voor Van Gaal mede is gebaseerd op de korte voorbereidingstijd op de WK-kwalificatiewedstrijden. "We zochten een coach met uitzonderlijke kwaliteiten, die bovendien snel kan anticiperen en voor wie het bondscoachschap geen geheimen kent", aldus Hoogma.

"Met zijn ervaring en staat van dienst op het allerhoogste niveau hebben we in onze ogen met Louis van Gaal díé coach in huis. Het contact was snel gelegd en we hebben sindsdien veelvuldig met elkaar gesproken. In de afgelopen dagen hebben we samen zorgvuldig de puntjes op de i kunnen zetten. Wij zijn blij dat Louis deze klus op zich neemt."