Go Ahead Eagles heeft zich woensdag versterkt met Warner Hahn. De doelman komt over van Anderlecht en is bij de Eredivisionist de opvolger van de naar Ajax vertrokken Jay Gorter.

De 29-jarige Hahn tekende eind 2020 een contract voor een half jaar bij Anderlecht, maar kwam als reservekeeper niet in actie voor de Belgische topclub. De geboren Rotterdammer tekent nu een contract voor één jaar bij Go Ahead Eagles.

"Eigenlijk is het de afgelopen week heel snel gegaan na een goed gesprek met de trainer en de technisch manager", zegt Hahn. "Natuurlijk kende ik de club al, onder meer van de wedstrijden die ik tegen ze heb gespeeld. Het mooie is dat dat altijd vijandige wedstrijden waren, vanwege de rivaliteit met FC Dordrecht en bovenal PEC Zwolle. Dat vond ik alleen maar positief."

Hahn begon zijn loopbaan in 2012 bij FC Dordrecht en speelde later ook voor Feyenoord, PEC Zwolle, Excelsior en sc Heerenveen. De zevenvoudig Surinaams international heeft al 110 Eredivisie-wedstrijden achter zijn naam staan.

Hahn volgt Gorter op in Deventer

Bij Go Ahead Eagles moet Hahn grote schoenen vullen. De naar Ajax vertrokken Gorter hield afgelopen seizoen in 35 competitieduels liefst 25 keer zijn doel schoon voor de ploeg uit Deventer.

"Ik denk niet dat we komend seizoen zo vaak de nul gaan houden als afgelopen seizoen", zegt Hahn lachend. "Jay heeft natuurlijk heel goede wedstrijden gekeept en ook verdedigend stond het goed. Aan ons nu de taak dat vast te houden met het hele team."

Go Ahead Eagles dwong afgelopen seizoen promotie naar de Eredivisie af door in de laatste speelronde de tweede plek achter kampioen SC Cambuur veilig te stellen.