Noni Madueke had dinsdag met zijn fraaie openingsgoal een belangrijk aandeel in de 3-0-zege van PSV op FC Midtjylland in de derde voorronde van de Champions League. Wel nam de Engelsman het risico om zich te blesseren toen hij bij het vieren van het doelpunt wel erg uitbundig over de reclameborden sprong en ten val kwam.

"Ach, ik voelde niks", zei Madueke, die direct weer opkrabbelde, na de wedstrijd met een brede glimlach bij RTL 7. "Ik wilde gewoon zo dicht mogelijk bij de fans komen."

De negentienjarige aanvaller was een van de smaakmakers bij PSV en merkte dat zijn acties gewaardeerd werden door de ruim 23 duizend toeschouwers in het Philips Stadion. "Ik speel voor de fans. Ik wil ze entertainen. En als ik dan hoor dat ze mijn naam scanderen, geeft dat een heerlijk gevoel."

Madueke wilde zichzelf echter niet te veel op de voorgrond plaatsen en sprak van een "geweldige teamprestatie". "En als ik voor het team speel, dan komen mijn individuele kwaliteiten ook bovendrijven. Ik wil het team helpen om te winnen, dat is het enige dat telt."

Voor gebruikers van de app: klik op de tweet om te zien hoe Noni Madueke zijn doelpunt viert.

Van Ginkel: 'Zaten er heel fel op'

Ook aanvoerder Marco van Ginkel concludeerde dat PSV al vroeg in het seizoen in vorm is. Nadat in de vorige ronde Galatasaray werd overrompeld, wachtte Midtjylland in Eindhoven hetzelfde lot. Al na 32 minuten stond er 3-0 op het scorebord, waarna de thuisploeg de wedstrijd eenvoudig controleerde.

"We zaten er heel fel op", vond Van Ginkel. "We hebben genoeg kansen gecreëerd. Als je in de eerste wedstrijd met 3-0 wint, doe je het gewoon goed."

Dat hij twintig minuten voor tijd naar de kant werd gehaald, vond de middenvelder geen enkel probleem. "Er komen een hoop wedstrijden aan. Eerst zaterdag tegen Ajax en dan dinsdag alweer tegen Midtjylland. Er zijn meerdere jongens bij ons die ook minuten kunnen maken."