Roger Schmidt had geen enkele reden tot klagen na de klinkende 3-0-zege van PSV in de derde voorronde van de Champions League tegen FC Midtjylland. Hoewel de eindstand dinsdag al na een half uur op het scorebord stond, was de trainer vooral ook trots op het vertoonde spel in de tweede helft.

"We speelden een hele slimme tweede helft", reageerde Schmidt bij RTL7. "In de eerste helft scoren we weliswaar drie keer, maar na rust hielden we de tegenstander onder controle. We speelden heel geconcentreerd en gaven vrijwel geen kansen weg."

Dat PSV ondanks de overmacht de score niet verder wist op te voeren, stoorde Schmidt niet. "Natuurlijk wil je dat vierde doelpunt maken, maar het is een heel goed teken dat we hebben laten zien dat we een wedstrijd kunnen controleren. We werkten hard en hebben met de hele ploeg verdedigd."

Hoewel de Deense tegenstander in Eindhoven amper wat had in te brengen, was het volgens Schmidt niet zo makkelijk als de uitslag deed vermoeden. "Midtjylland is een moeilijk te bespelen tegenstander. Ze hanteren vaak de lange bal en zijn gevaarlijk met inworpen. Maar we hebben het goed gedaan en vonden altijd de juiste oplossing."

Over een week wacht de return in Denemarken, maar tussendoor wacht ook de eerste serieuze krachtmeting op nationaal niveau. Zaterdag staat namelijk de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax op het programma.

"Daar moeten we klaar voor zijn, want we willen de eerste prijs van het seizoen pakken", blikt Schmidt vooruit. "Dus nu snel herstellen en dan richten we ons op die wedstrijd en op de return tegen Midtjylland."