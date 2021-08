PSV is zo goed als zeker van een plaats in de play-offs van de Champions League. De Eindhovenaren waren dinsdag in de eerste wedstrijd van de derde voorronde van het miljoenenbal met 3-0 te sterk voor een ernstig verzwakt FC Midtjylland.

Het superieure PSV leidde bij rust al comfortabel met 3-0 door fraaie doelpunten van Noni Madueke (afstandsschot), Mario Götze (van richting veranderd schot) en Cody Gakpo (intikker). De drie doelpunten vielen in een tijdsbestek van dertien minuten. Ondanks vele kansen werd er na rust niet meer gescoord in het Philips Stadion.

FC Midtjylland was ernstig verzwakt voor het heenduel met PSV. Bij de Deense nummer twee van afgelopen seizoen ontbraken vier spelers vanwege een coronabesmetting. Aanvankelijk waren dat alleen sterspeler Pione Sisto, verdediger Henrik Dalsgaard en middenvelder Nicolas Madsen, maar daar kwam verdediger Daniel Høegh nog bij. Ook kreeg verdediger Juninho uren voor de aftrap te horen dat hij geschorst was.

De return is volgende week dinsdag in het Deense Herning. Mocht PSV die wedstrijd zonder problemen doorstaan, dan wacht in de play-offs een tweeluik met Spartak Moskou of Benfica (17 en 24 augustus). De play-offs vormen de laatste horde richting het hoofdtoernooi van de Champions League, waarin PSV in 2018 voor het laatst uitkwam. Landskampioen Ajax heeft zich al geplaatst voor de groepsfase.

Noni Madueke spreidt zijn armen na zijn openingstreffer voor PSV. Noni Madueke spreidt zijn armen na zijn openingstreffer voor PSV. Foto: Pro Shots

PSV binnen 32 minuten op 3-0

Onder toeziend oog van 23.500 fans en met Armand Obispo voor de geschorste Olivier Boscagli in de basis begon PSV voortvarend aan het duel met FC Midtjylland. De Eindhovenaren hadden vanaf de aftrap een overwicht en dat leidde al snel in een eerste mogelijkheid voor Madueke, maar zijn voorzet bereikte geen medespeler.

Na wat spelprikjes van FC Midtjylland uit standaardsituaties was het Madueke die na negentien minuten spelen met een flitsende actie het duel openbrak. De handige rechtsbuiten zocht op zo'n 20 meter van het doel naar zijn sterkere linkerbeen en krulde de bal fraai in de verre hoek: 1-0.

PSV zette Midtjylland met de rug tegen de muur en liep nog voor rust uit naar 3-0. De sprintende Götze nam in 29e minuut een hoge pass van André Ramalho op de borst aan en zag zijn schot via een speler van Midtjylland binnenzeilen. Drie minuten later promoveerde Gakpo een fraaie hakbal van Eran Zahavi bij een voorzet van Götze tot doelpunt.

PSV kwam ook na rust geen moment in de problemen. PSV kwam ook na rust geen moment in de problemen. Foto: Pro Shots

PSV vermaakt ook na rust

Ook na rust was PSV de dominerende partij in het Philips Stadion en vermaakte de ploeg van trainer Roger Schmidt het publiek met flitsende aanvallen en acties, waarbij het een wonder mocht heten dat het bij 'slechts' 3-0 bleef.

Zo schoot Madueke rakelings naast na opnieuw een fraai hakje van Zahavi en sprintte Gakpo in de 64e minuut door de defensie van FC Midtjylland. Zijn voorzet was echter net te scherp voor zijn medespelers.

Ook na het inbrengen van Jordan Teze en Davy Pröpper kreeg PSV dotten van kansen. Gakpo stuitte tot twee keer toe van dichtbij op de Deense doelman Jonas Lössl, Zahavi mikte oog in oog met de keeper naast en het krulschot van Madueke scheerde de buitenkant van de paal. Daardoor is het tweeluik nog niet helemaal beslist, al staat op het superieure PSV voorlopig geen maat.