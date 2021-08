Marco Bizot verlaat na vier jaar AZ. De dertigjarige doelman vertrekt naar Frankrijk waar hij gaat spelen voor Stade Brest, dat uitkomt in de Ligue 1.

Bizot werd al langer in verband gebracht met een overstap naar Stade Brest, dat vorig seizoen zeventiende werd in de Ligue 1 en zich ternauwernood wist te handhaven. Hij ondertekende woensdag een contract voor vier jaar tot medio 2024.

AZ en Stade Brest doen geen mededelingen over de hoogte van de transfersom van Bizot, die bij de Alkmaarders nog een eenjarige verbintenis had. Brest betaalt naar verluidt een bedrag van 5 miljoen euro.

"We kenden de wens van Marco om op zijn leeftijd nog een buitenlands avontuur aan te gaan. Dat heeft hij gevonden in Frankrijk. Marco heeft met zijn stabiliteit een belangrijke bijdrage geleverd aan de prestaties van onze selectie", zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts van AZ.

Marco Bizot speelde vorig jaar tegen Spanje zijn tot dusver enige interland. Marco Bizot speelde vorig jaar tegen Spanje zijn tot dusver enige interland. Foto: ANP

Bizot speelde sinds 2017 voor AZ

Bizot kondigde dinsdag al aan dat hij zijn carrière vervolgt in Frankrijk, maar maakte toen niet bekend om welke club het ging. "Vandaag begint er een nieuw avontuur voor mij en mijn gezin in Frankrijk. Daarom dit bericht aan iedereen met een AZ-hart. Afgelopen vier jaar heb ik me als een van jullie gevoeld. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de bijzondere momenten", schreef hij op Instagram.

Bizot speelde sinds de zomer van 2017 voor AZ, dat hem overnam van KRC Genk. Voor zijn overgang naar België was hij actief bij FC Groningen en SC Cambuur en doorliep de jeugdopleiding van Ajax.

Deze zomer maakte Bizot deel uit van de EK-selectie van het Nederlands elftal. Hij was eigenlijk afgevallen als vierde keeper, maar mocht door de coronabesmetting van Jasper Cillessen toch weer aanhaken. Hij kreeg geen speeltijd op het EK.

De eenmalig international is de tweede speler deze zomer die AZ verruilt voor een Franse club. Calvin Stengs tekende eerder voor OGC Nice. Ook Myron Boadu lijkt hun voorbeeld te volgen. Hij zou op het punt staan om voor AS Monaco te kiezen.