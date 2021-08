Bayern München verhuurt Joshua Zirkzee dit seizoen aan Anderlecht. De spits moet bij de Belgische topclub aan meer speelminuten toekomen.

De twintigjarige Zirkzee speelde in het afgelopen half jaar op huurbasis voor het Italiaanse Parma, maar de Zuid-Hollander kwam mede door een slepende blessure tot slechts vier optredens bij de club die degradeerde uit de Serie A. Deze zomer keerde hij terug bij Bayern München, waarmee hij tot dusver de volledige voorbereiding draaide.

"Het is voor Joshua heel belangrijk dat hij zo veel mogelijk speeltijd krijgt", aldus Hasan Salihamidzic, sportief directeur van Bayern München. "Anderlecht biedt hem deze kans. Joshua kan in een interessante competitie de volgende, belangrijke stap in zijn carrière zetten en ik vertrouw erop dat hij een goed seizoen tegemoet gaat."

"Na een telefoontje met Vincent Kompany (de trainer, red.) was er meteen een klik", zegt Zirkzee op de site van Anderlecht. "Ik voelde veel vertrouwen vanuit de club en de speelstijl en het project spreken mij enorm aan. Ik voel mij klaar om bij te dragen aan het team en de club te helpen om zijn doelen te bereiken."

Zirkzee maakte in 2017 op zestienjarige leeftijd de overstap van de jeugdopleiding van Feyenoord naar Bayern München, waar hij het schopte tot het eerste elftal. Tot op heden kwam hij tot zeventien officiële wedstrijden in de hoofdmacht van 'Der Rekordmeister'. Daarin was hij vier keer trefzeker.

Bij Anderlecht komt Zirkzee samen te spelen met de Nederlanders Wesley Hoedt, Bart Verbruggen en Michel Vlap. Laatstgenoemde wordt al enige tijd in verband gebracht met een terugkeer naar de Eredivisie. Naar verluidt hebben FC Twente en PEC Zwolle interesse in de voormalig speler van sc Heerenveen.