PSV treedt dinsdag met Armando Obispo aan tegen FC Midtjylland in de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League. De centrumverdediger vervangt Olivier Boscagli, die geschorst is voor het duel in Eindhoven.

De 22-jarige Obispo speelde tot dusver pas acht wedstrijden in de hoofdmacht van PSV. Afgelopen seizoen stond hij maandenlang buitenspel door een blessure, terwijl hij in de jaargang daarvoor op huurbasis voor Vitesse speelde. Hij krijgt tegen FC Midtjylland de voorkeur boven routinier Nick Viergever.

De plek voor Obispo is vrijgekomen door de schorsing van Boscagli. De Franse verdediger kreeg vorige week in de return tegen Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. De rode kaart bij een 0-2-voorsprong had geen invloed op het resultaat van de Eindhovenaren in Istanboel. Na de 5-1-zege in eigen huis kwam Galatasaray alleen nog terug tot 1-2.

Op de basisplaats voor Obispo na is de opstelling van PSV intact gebleven voor de eerste wedstrijd tegen FC Midtjylland. Dat betekent dat Drommel onder de lat staat en Obispo de verdediging vormt met Phillipp Mwene, André Ramalho en Philipp Max.

Het middenveld bestaat uit Ibrahim Sangaré, Mario Götze en aanvoerder Marco van Ginkel. Noni Madueke, Eran Zahavi en Cody Gakpo zijn de aanvallers van de Eindhovenaren, die dit seizoen nog geen wedstrijd verloren.

Sterspeler Pione Sisto ontbreekt bij FC Midtjylland door een coronabesmetting.

FC Midtjylland verzwakt door coronabesmettingen

Bij FC Midtjylland ontbreken verschillende spelers in de selectie door coronabesmettingen. Sterspeler Pione Sisto, verdedigers Henrik Dalsgaard en Daniel Høegh en middenvelder Nicolas Madsen zijn er om die reden niet bij. Ook Juninho (geschorst) staat niet op het opstellingsformulier.

PSV moet nog twee voorrondes overleven op weg naar het hoofdtoernooi van de Champions League. Door de zege in het tweeluik met Galatasaray zijn de Eindhovenaren in elk geval verzekerd van de groepsfase van Europa League.

Mocht PSV ook afrekenen met FC Midtjylland, dan speelt de ploeg van coach Schmidt tegen Spartak Moskou of Benfica in de play-offs. De 24-voudig landskampioen reikte in 2018 voor het laatst tot de groepsfase van het miljoenenbal.

PSV-FC Midtjylland begint dinsdag om 20.00 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van de Russische scheidsrechter Sergei Karasev. Bij het duel in Eindhoven zijn net als tegen Galatasaray 23.500 fans welkom. Volgende week dinsdag is de return in Herning.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Götze, Van Ginkel; Madueke, Zahavi, Gakpo.

Opstelling FC Midtjylland: Lössl; Nwadike, Sviatchenko, Nicolaisen; J. Andersson, Evander, Charles, Paulinho; Mabil, Brumado, Dreyer.