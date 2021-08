Eric Botteghin vervolgt zijn carrière bij Ascoli, dat uitkomt op het tweede Italiaanse niveau. De 33-jarige verdediger was transfervrij nadat zijn contract bij Feyenoord niet werd verlengd.

Botteghin tekent bij Ascoli een contact tot medio 2023, maakte de club dinsdag bekend. De Braziliaan speelde de afgelopen zes jaar voor Feyenoord, dat hem in 2015 overnam van FC Groningen. In Rotterdamse dienst kwam hij tot 135 competitieduels waarin hij negen keer scoorde.

Hoogtepunt in die periode was de landstitel in het seizoen 2016/2017. Ook won hij met Feyenoord twee keer de KNVB-beker, iets wat hem eerder bij FC Groningen eenmaal lukte.

Feyenoord zegde een jaar geleden het contract van Botteghin al formeel op, maar vervolgens werd er toch nog een akkoord bereikt over een nieuwe eenjarige verbintenis. Nu was al duidelijk dat hij definitief niet voorkwam in de plannen van de nieuwe trainer Arne Slot.

Met zijn keuze voor Ascoli doet Botteghin in sportief opzicht een behoorlijke stap terug, want de club wist zich afgelopen seizoen maar ternauwernood te handhaven in de Serie B. De laatste keer dat de club uitkwam op het hoogste niveau in Italië was in het seizoen 2006/2007.