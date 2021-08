Juventus gaat toch langer door met Giorgio Chiellini. Het clubicoon zat zonder club nadat zijn contract bij de Italiaanse recordkampioen op 1 juli was afgelopen, maar de verbintenis is maandag alsnog met twee jaar verlengd.

De 36-jarige Chiellini speelt al sinds 2005 bij de 'Oude Dame', waarmee hij acht keer landskampioen werd en vijf keer de Italiaanse beker won. Tot dusver speelde hij 535 wedstrijden voor de club uit Turijn. Slechts vier spelers kwamen vaker in actie bij 'Juve'.

Afgelopen seizoen was Chiellini verschillende keren uitgeschakeld door blessures, waardoor hij tot slechts zeventien optredens in de Serie A kwam. In die duels vormde hij een vast trio met Oranje-international Matthijs de Ligt en Leonardo Bonucci.

Aanvoerder Chiellini had vorige maand een groot aandeel in de eerste Europese titel van Italië sinds 1968. De 112-voudig Italiaans international werd door de UEFA uitgeroepen tot de beste verdediger van het toernooi. 'La Squadra Azzurra' was in de finale op Wembley na strafschoppen te sterk voor Engeland.

Chiellini won met Juventus nog nooit de Champions League. Vorig seizoen werd de ploeg van toenmalig trainer Andrea Pirlo al in de achtste finales uitgeschakeld door FC Porto. 'Juve' heeft zich sinds de komst van Cristiano Ronaldo in 2018 de 'Cup met de Grote Oren' ten doel gesteld.

Met Chiellini in de gelederen bereidt Juventus zich momenteel onder de teruggekeerde coach Massimiliano Allegri voor op een nieuw seizoen in de Serie A. Vorig seizoen liep de 36-voudig landskampioen voor het eerst sinds 2011 de landstitel mis. De scudetto ging naar Internazionale.