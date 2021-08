Trainer Roger Schmidt verwacht niet dat PSV het makkelijk gaat krijgen in het tweeluik met FC Midtjylland in de derde voorronde van de Champions League. De Duitser vreest met name het fysieke spel van de Denen.

"Ze hebben een goede mix van artiesten en harde werkers, het kan zomaar dat ze met vijf Brazilianen starten. Bovendien kunnen ze tactisch variëren en met drie verdedigers starten. We moeten klaar zijn voor hun fysieke spel", zei Schmidt maandag op zijn persconferentie voor het duel van dinsdag in Eindhoven.

PSV kan hoe dan ook met vertrouwen toeleven naar het tweeluik met Midtjylland, want de Eindhovenaren plaatsten zich overtuigend voor de derde voorronde. Galatasaray werd zowel in Eindhoven (5-1) als in Istanboel (1-2) zonder problemen verslagen.

"Galatasaray was een sterke tegenstander met veel individuele kwaliteiten", blikte Schmidt terug. "We hebben laten zien dat we het verschil kunnen maken en speelden twee goede duels, met name de eerste. Dit is een andere wedstrijd. We gaan ons best doen het niveau vast te houden en om het thuisvoordeel uit te buiten."

Foto: ANP

Schmidt wil niks meer kwijt over Ihattaren

In de heenwedstrijd zal PSV het sowieso moeten doen zonder Mohamed Ihattaren. De aanvallende middenvelder, die tegen Galatasaray overigens geen minuten maakte, is volgens de club bepaalde afspraken niet nagekomen en werd zaterdag uit de A-selectie gezet.

Schmidt weigerde maandag op zijn persconferentie in te gaan op de situatie van de veelbesproken Ihattaren, die nog maar een eenjarig contract heeft en mag vertrekken uit Eindhoven. "De club heeft zaterdag iets bekendgemaakt en daarmee is alles gezegd. Ik wil hier niet meer op reageren."

De eerste wedstrijd tussen PSV en FC Midtjylland begint dinsdag om 20.00 uur in het Philips Stadion. Schmidt kan niet beschikken over Olivier Boscagli, die in de return tegen Galatasaray rood (twee keer geel) kreeg en geschorst is. De Fransman wordt vervangen door Nick Viergever of Armando Obispo.

"Dat wordt nog wel een lastige beslissing. want op basis van de trainingen verdienen ze het allebei. Ze zijn goede vervangers, maar Olivier zal worden gemist. Hij heeft vorig seizoen en nu ook weer bijna alles gespeeld en al laten zien dat hij goed in vorm is."