Het demissionaire kabinet heeft maandag besloten om de coronamaatregelen voor het bezoek aan de stadions te verlengen tot en met 1 september. De KNVB, de Eredivisie CV (ECV) en de Keuken Kampioen Divisie balen dat de eerste speelrondes slechts met twee derde van de volledige capaciteit afgewerkt kunnen worden.

"Dit is opnieuw een zware teleurstelling voor iedereen in het voetbal", schrijven de drie instanties in een gezamenlijke verklaring. "Wij doen er alles aan in onze macht om risico's tot een minimum te beperken. Het voetbal beschikt over deskundige en professionele veiligheidsorganisaties die zorgen voor een veilige omgeving."

"Dat is gebleken op basis van de fieldlabresultaten en ook uit recent georganiseerde wedstrijden met publiek (inclusief testbewijzen) blijkt dat het voetbal haar zaken goed op orde heeft. De wedstrijden op het EK in de Johan Cruijff ArenA, wedstrijden in de voorbereiding van clubs en onlangs nog bij de Champions League-wedstrijd van PSV hebben niet geleid tot grote corona-besmettingshaarden."

Begin juli hield de KNVB er nog rekening mee dat de eerste speelronde van de Eredivisie half augustus in volle stadions kon worden gespeeld, maar dat bleek dus valse hoop. De stadions mogen slechts voor 67 procent gevuld worden.

De eerste speelronde van de Eredivisie is in het weekend van 13, 14 en 15 augustus. Pas vanaf de vierde speelronde begin september is er weer een mogelijkheid dat de volledige capaciteit van de stadions benut mag worden.

"In september heeft iedereen de mogelijkheid gehad om zijn tweede vaccinatieprik te krijgen. De besmettingen nemen snel af en de ziekenhuisopnames stabiliseren. Het ligt in de lijn der verwachting dat we dan weer kunnen opschalen naar 100 procent publiek in de stadions. Dit zullen we ook kenbaar maken richting het kabinet in gesprekken die wij de komende weken voeren", aldus de KNVB, de ECV en de Keuken Kampioen Divisie.