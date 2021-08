FC Midtjylland heeft een forse tegenvaller moeten incasseren voor de heenwedstrijd op bezoek bij PSV dinsdag in de derde voorronde van de Champions League. De Denen missen drie spelers door een positieve coronatest, onder wie sterspeler Pione Sisto.

Naast aanvaller Sisto zijn ook verdediger Henrik Dalsgaard en middenvelder Nicolas Madsen er niet bij in Eindhoven. Dalsgaard is normaliter ook verzekerd van een basisplaats, Madsen moet vaak genoegen nemen met een invalbeurt.

Sisto is bezig aan zijn tweede periode bij Midtjylland. Hij stond in 2016 in de belangstelling van Ajax, maar vertrok toen naar RC Celta en keerde vorig jaar zomer weer terug naar Midtjylland. Hij was tot dusver in 159 officiële duels goed voor veertig doelpunten en veertien assists.

Midtjylland, de nummer twee van vorig seizoen van de Deense Superligaen, en PSV, de nummer twee van de Eredivisie, overleefden al de tweede voorronde. Midtjylland won over twee wedstrijden nipt van Celtic (3-2) en PSV was veel te sterk voor Galatasaray (7-2).

De winnaar van Midtjylland-PSV neemt het in de vierde en laatste voorronde op tegen Benfica of Spartak Moskou. Midtjylland speelde afgelopen seizoen nog in de groepsfase tegen Ajax en verloor twee keer. PSV kwam in 2018 voor het laatst uit in de groepsfase.

PSV-Midtjylland begint dinsdag om 20.00 en de return is volgende week dinsdag om 20.00 uur in Denemarken. PSV moet het in de heenwedstrijd stellen zonder Olivier Boscagli. De verdediger is geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart (twee keer geel) in de return tegen Galatasaray.