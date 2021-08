Ruim een week voor de start van het nieuwe seizoen moet sc Heerenveen een flinke tegenvaller incasseren. Verdediger Pawel Bochniewicz is langdurig uitgeschakeld met een gescheurde voorste kruisband.

De 25-jarige Bochniewicz liep de blessure zaterdag op in een oefenduel met PEC Zwolle. De Friese ploeg won die wedstrijd met 0-2.

Heerenveen rekent op een herstelperiode van minimaal negen maanden. Dat zou betekenen dat de Poolse verdediger mogelijk het hele seizoen niet in actie kan komen.

Bochniewicz kwam vorig jaar in zijn eerste seizoen in het Abe Lenstra Stadion tot 31 competitieduels, waarvan 30 in de basis. Hij maakte daarin twee doelpunten.

Heerenveen speelt volgende week vrijdag het openingsduel van het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Johnny Jansen gaat op bezoek bij promovendus Go Ahead Eagles.

