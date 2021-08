De Verenigde Staten hebben maandag voor de zevende keer in de geschiedenis de Gold Cup gewonnen. In de finale werd na verlenging met 1-0 gewonnen van Mexico, waarbij Ajax-middenvelder Edson Álvarez de schlemiel was.

Enkele minuten voor het einde van de verlenging kreeg Álvarez geel voor een overtreding en uit de toegekende vrije trap, genomen door Kellyn Acosta, kopte verdediger Miles Robinson raak. Hij troefde Álvarez daarbij in de lucht af.

Álvarez deed centraal op het middenveld de hele wedstrijd mee in het Allegiant Stadium in Las Vegas. PSV-middenvelder Érick Gutiérrez viel tijdens de tweede helft in bij titelverdediger Mexico.

Het is de zevende keer dat de VS zich winnaar van de Gold Cup mag noemen. De Amerikanen wonnen in 1991 de eerste editie van het toernooi voor landen uit Noord- en Centraal-Amerika en het Caribisch gebied en waren ook in 2002, 2005, 2007, 2013 en 2017 de besten.

Mexico blijft met acht eindoverwinningen op de Gold Cup wel recordhouder. De Midden-Amerikanen veroverden de titel in 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015 en 2019.

Álvarez en Gutiérrez hebben nu vakantie en melden zich daarna bij Ajax en PSV, die al een tijdje in voorbereiding op het nieuwe seizoen zijn. PSV heeft met de dubbele ontmoeting met Galatasaray in de Champions League-voorrondes de eerste officiële wedstrijden al achter de rug.