Georginio Wijnaldum is er zondag niet in geslaagd om met Paris Saint-Germain de Franse supercup te winnen. De Oranje-international, die zijn debuut maakte voor de Franse topclub, verloor in het Israëlische Tel Aviv met zijn ploeg van regerend landskampioen Lille OSC: 1-0.

De Portugees Xeka opende kort voor rust op schitterende wijze de score voor Lille. De middenvelder schoot de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied keihard in de rechterhoek.

Wijnaldum, die vorige maand transfervrij overkwam van Liverpool, kwam een kleine twintig minuten voor tijd in het veld bij PSG. De dertigjarige middenvelder zorgde vrijwel meteen voor gevaar, want hij gaf een pass waaruit Mauro Icardi het doel vond. De treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel van de Argentijn.

In blessuretijd was Wijnaldum dicht bij de gelijkmaker voor PSG, dat afgelopen seizoen de Franse beker won. Hij kopte de bal richting doel bij een hoekschop, maar Lille-keeper Léo Jardim hield hem van scoren af bij zijn debuut.

Xavi Simons bleef op de bank bij Paris Saint-Germain, waar sterspelers Neymar en Kylian Mbappé en aanwinsten Sergio Ramos en Gianluigi Donnarumma ontbraken. Sven Botman speelde de hele wedstrijd mee bij Lille.

Lille veroverde de Franse supercup voor het eerst en doorbrak de zegereeks van PSG. De Parijzenaars wonnen de prijs de afgelopen acht jaar.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de prachtige treffer van Xeka te bekijken.