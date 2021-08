Feyenoord-coach Arne Slot verwacht dat zijn ploeg het lastig zal krijgen tegen FC Luzern in de derde voorronde van de Conference League. De Rotterdammers spelen donderdag de heenwedstrijd in Zwitserland.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

Onder anderen assistent-trainer Marino Pusic reisde voor Feyenoord af naar Zwitserland. "Hij heeft Luzern zien spelen. En een van mijn videoanalisten heeft al wat beelden laten zien van het systeem en de kwaliteiten van de spelers. Ik heb er wel een eerste indruk van", zei Slot zondag tegen ESPN.

Volgens de 42-jarige trainer heeft de Zwitserse competitie veel weg van de Oostenrijkse. "Er wordt veel pressing gespeeld", vertelde hij. "Ze hebben tegen Young Boys gespeeld, een ploeg waar wij ook tegen gespeeld hebben en waar we het heel moeilijk tegen hebben gehad. Het geeft een redelijke inschatting wat we kunnen verwachten: voor ons een sterke tegenstander."

FC Luzern verloor vorige week met 3-4 van Young Boys in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Zondag speelde de ploeg van oud-Feyenoorder Jordy Wehrmann met 2-2 gelijk bij Sankt Gallen.

Robert Bozeník benutte een strafschop voor Feyenoord in de oefenwedstrijd tegen ADO Den Haag. Robert Bozeník benutte een strafschop voor Feyenoord in de oefenwedstrijd tegen ADO Den Haag. Foto: Pro Shots

Slot zeer te spreken over debutant Trauner

Feyenoord kwam zondag niet verder dan een 1-1-gelijkspel in een oefenwedstrijd over 120 minuten tegen ADO Den Haag. Afgelopen donderdag werd met de nodige moeite van het Kosovaarse FC Drita (3-2) gewonnen in de tweede voorronde van de Conference League. Desondanks maakt Slot zich geen zorgen.

"In het grootste gedeelte van de wedstrijd hebben we niet met ons basiselftal gespeeld. We hebben ook wat kansen gecreëerd. Met name Robert Bozeník is in scoringspositie gekomen. Ik vind dit geen reële afspiegeling van wat je normaal van ons ziet", aldus Slot op de persconferentie.

De Oostenrijker Gernot Trauner, die vorige maand overkwam van LASK, maakte zijn debuut bij Feyenoord. Slot is zeer te spreken over de verdediger. "Hij is een jongen die zowel op de training als in de wedstrijd comfortabel aan de bal is. Hij probeert de oplossing vooruit te zoeken en daarnaast is hij een persoonlijkheid en een ervaren speler."

Mocht Feyenoord FC Luzern verslaan in de derde voorronde van de Conference League, dan moet het daarna nog een voorronde overleven.